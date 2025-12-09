Andalucía presenta sus planes para mejorar la seguridad hídrica en el I Foro Europeo de Water Resilience, en Bruselas

Andalucía ha presentado sus planes para mejorar la seguridad hídrica en el marco de la primera edición del Foro Europeo de Water Resilience, organizado por la Comisión Europea junto al Comité Económico y Social Europeo y el Comité Europeo de las Regiones, en el que ha participado este domingo en Bruselas.

El encuentro ha reunido a gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil para avanzar en la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica y reforzar la adaptación frente a la escasez y los fenómenos extremos.

La jornada ha contado con la asistencia de la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall; la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tüttő; y el presidente del Comité Económico y Social Europeo, Séamus Boland, junto a representantes de múltiples estados miembros, operadores del ciclo del agua y delegaciones regionales.

Andalucía ha estado representada por el secretario general de Agua, Ramiro Angulo, quien ha expuesto los principales retos de la región ante la sequía estructural y el cambio climático, destacando que Andalucía es uno de los territorios europeos más vulnerables a la escasez y a la intensificación de episodios extremos.

Angulo ha subrayado que la resiliencia hídrica debe ser una prioridad europea sostenida en el tiempo y que la región no puede renunciar a ninguna fuente sostenible de recursos para garantizar el abastecimiento, el cumplimiento ambiental y la actividad económica.

REFORZAR LA GOBERNANZA DEL AGUA

Asimismo, ha presentado la estrategia andaluza para reforzar la gobernanza del agua, basada en cuatro ejes: regulación, recursos humanos, tecnología y financiación. En materia financiera, defendido la necesidad de complementar las tradicionales «tres T» (tasas, tributos y transferencias) con instrumentos innovadores que aceleren las inversiones, así como de impulsar la colaboración público-privada con un reparto equilibrado de riesgos entre ambas partes.

También ha destacado la importancia de aprovechar la digitalización y las nuevas tecnologías para optimizar la gestión del ciclo integral del agua.

El foro ha abordado debates sobre eficiencia hídrica, competitividad, innovación, digitalización y soluciones de adaptación, además de presentar ejemplos prácticos de reutilización, desalación, monitorización avanzada y gestión inteligente.

La participación de Andalucía en este espacio europeo demuestra su compromiso con un modelo moderno, sostenible y resiliente de gestión del agua, plenamente alineado con las prioridades de la Unión Europea y con la necesidad de asegurar el agua como recurso estratégico para el futuro de la región.