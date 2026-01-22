Andalucía, más cerca de contar con la Mesa de Mujeres Rurales y del Mar Andaluzas tras publicarse el decreto que la regula

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado esta semana el decreto por el que se crea y regula la Mesa de Mujeres Rurales y del Mar Andaluzas, que se constituirá el próximo mes de febrero. Dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Este órgano colegiado nace para servir de vehículo a la participación activa de asociaciones que representan al colectivo en la completa incorporación de la perspectiva de género a las políticas andaluzas en materia agroalimentaria y pesquera. De esta forma, el Gobierno andaluz busca avanzar hacia la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agraria, pesquera, agroalimentaria y del desarrollo rural de Andalucía.

Para lograr este objetivo, la Mesa de Mujeres Rurales y del Mar Andaluzas ejercerá diversas funciones entre las que se encuentra trabajar para el fortalecimiento de la interlocución de las entidades y asociaciones de este colectivo con la Consejería de Agricultura. Asimismo, tendrá encomendado también el seguimiento de las actuaciones en materia de género que lleva a cabo este departamento, incluidas las medidas contempladas en el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía en el que se enmarca la creación de la propia mesa.

Por otro lado, se espera también que este órgano actúe como foro para detectar las necesidades reales de las mujeres andaluzas y transmitirlas a la Administración autonómica junto a propuestas de modificaciones, sugerencias y aportaciones que considere conveniente para seguir avanzando en igualdad en el ámbito agrario, pesquero, agroalimentario y del desarrollo rural.

La presencia de mujeres profesionales del ámbito agroalimentario y pesquero está creciendo en los últimos años en Andalucía, donde este colectivo siempre ha ejercido un importante papel sin recibir, desgraciadamente, el reconocimiento que merecía. Sin embargo, ahora son cada día más las mujeres que apuestan por el campo y el mar como profesión y que, por tanto, son titulares de empresas de estos ámbitos.

Esta tendencia se observa, por ejemplo, en el número de solicitudes presentadas por mujeres para acceder a las ayudas que tramita la Consejería de Agricultura con el fin de facilitar la incorporación de jóvenes al campo andaluz. En concreto, la Junta ha recibido más de un millar de solicitudes de mujeres para la última convocatoria abierta de estas subvenciones, una línea dotada con 130 millones de euros. En total, las peticiones de ayudas presentadas por mujeres de hasta 40 años interesadas en poner en marcha una empresa agraria en Andalucía han rozado los 54,3 millones de euros.