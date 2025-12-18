Andalucía ha producido 404.940 toneladas de cítricos ecológicos en la última campaña con unos precios por encima de campañas precedentes

Andalucía ha cerrado la campaña de cítricos ecológicos 2024/2025 con una producción total de 404.940 toneladas entre naranjas, mandarinas y limones, una cifra que si bien es 1,1% inferior a la de 2023-2024, mantiene la tendencia positiva con respecto al periodo 2020-2023, con un aumento del 24%.

Así se recoge en el informe de Síntesis de la campaña de cítricos ecológicos 2024-2025 publicado por el Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía, consultado por Efeagro, en el que se precisa que la superficie destinada a la producción de cítricos ecológicos en Andalucía ha descendido en la última campaña un 7 % respecto a la anterior, situándose en las 12.585; pese a ello la región andaluza sigue liderando la superficie nacional con el 52 % del total.

En el total de la superficie andaluza, la naranja ecológica abarcó el 54% de la superficie andaluza de cítricos ecológicos, seguida del limón con un 28% y la mandarina con un 15%.

El informe explica que esta campaña se ha caracterizado por precipitaciones intermitentes durante la primavera y el otoño, así como por unas temperaturas superiores a las habituales durante gran parte de la campaña, lo que provocó un retraso en el inicio de la campaña ante el exceso de humedad y la falta de coloración de la fruta por ausencia de contraste térmico entre el día y la noche.

LAS COTIZACIONES DE LOS CÍTRICOS ECOLÓGICOS EN LA CAMPAÑA 2024/25 HAN SIDO SUPERIORES A LAS REGISTRADAS EN LAS CAMPAÑAS PRECEDENTES

La persistencia de la lluvia durante gran parte de la campaña originó interrupciones en la recolección de fruta y en su comercialización, lo que desencadenó retrasos acumulados durante la campaña. En la segunda parte de esta, la lluvia estuvo acompañada de fuertes vientos, que originaron el avance de la madurez de la fruta en el árbol y daños físicos por la caída del fruto al suelo.

El acceso a las plantaciones por la presencia de agua no solo ralentizo la recolección de la fruta, sino también retrasó otras labores agrícolas como la poda o la aplicación de tratamientos fúngicos.

Por lo general, ha habido un aumento de la carga de fruta en árbol por lo que el calibre predominante fue mediano o pequeño, a pesar de las lluvias registradas. En lo que respecta a la comercialización, por lo general las cotizaciones de los cítricos ecológicos en la campaña 2024/25 han sido superiores a las registradas en las campañas precedentes.

Concretamente, el precio medio de la naranja y la mandarina en la campaña 2024/25 fue un 9% y un 6% superior al registrado en la campaña 2023/24 y un 21% y un 7% superior al precio medio registrado en las últimas cuatro campañas.

Este incremento de cotizaciones ha sido más acusado en las variedades más tardías, lo que podría deberse a una oferta de cítricos interrumpida y retrasada por esas condiciones meteorológicas.