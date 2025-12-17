Andalucía defiende el cultivo de la remolacha y pide igualdad de condiciones para toda España en las ayudas asociadas de la PAC

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, ha presidido una reunión de la Mesa de Interlocución Agraria celebrada telemáticamente con la participación de representantes del Gobierno andaluz y de las organizaciones agrarias. En ella se ha acordado la firma de una declaración institucional sobre el futuro del cultivo de la remolacha en la comunidad autónoma suscrito por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y pedir igualdad de condiciones para toda España en las ayudas de la PAC.

En este documento se recalca la importancia social y económica del sector de la remolacha de azúcar para diferentes comarcas productoras andaluzas y se solicita a AB Azucarera Iberia, propietaria de la única fábrica de azúcar en activo en Andalucía, que se comprometa a contratar remolacha en esta comunidad autónoma para la próxima campaña 2026-2027.

En septiembre, esta empresa filial del grupo ABF Sugar comunicó a los agricultores andaluces su decisión de no contar con remolacha de la zona sur de España en 2025-2026 y dedicar la fábrica ubicada en Guadalete (Jerez de la Frontera, Cádiz) únicamente al refinado de azúcar importada. Esta circunstancia afecta negativamente a la renta de cientos de explotaciones agrícolas y a proveedores de insumos y servicios asociados al cultivo de la remolacha (empresas de maquinaria y transportes, entre otros).

Como ha explicado la viceconsejera, ante esta situación se pide a la multinacional que «en la próxima campaña vuelva a contar con los agricultores de Andalucía, que llevan a cabo un trabajo ejemplar y que están apostando por la calidad y la sostenibilidad de sus alimentos, obtenidos mediante técnicas de Producción Integrada en más de un 50%».

«Los andaluces están realizando un importante esfuerzo para ser más respetuosos con el entorno y están poniendo en práctica métodos más sostenibles para la aplicación de fertilizantes y fitosanitarios y el uso de agua de riego», ha remarcado.

PIDEN LAS MISMAS AYUDAS DE LA PAC: EN LA ZONA NORTE SE PAGA UNA SUBVENCIÓN DE 591,75 EUROS POR HECTÁREA MIENTRAS QUE EN EL SUR SE QUEDA EN 331,25

Por otro lado, Consolación Vera ha insistido una vez más en la necesidad de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «establezca un importe unitario para la ayuda directa de la Política Agraria Común (PAC) asociada a la remolacha y acabe con la diferenciación actual entre zona Norte y zona Sur que deja en una situación muy desfavorable a los agricultores de Andalucía».

En concreto, actualmente esta prevista para 2025 una subvención de 591,75 euros por hectárea para la zona de producción de remolacha azucarera de siembre primaveral (norte de la península ibérica); y de 331,25 euros por hectárea para la zona de producción de remolacha azucarera de siembra otoñal (en el sur).

«Nos parece injusto que la ayuda establecida para el norte sea casi el doble de la que pueden recibir los agricultores de Andalucía», ha lamentado la viceconsejera, recordando que la Junta viene pidiendo que se unifique la cuantía a través de las propuestas de modificación del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) presentadas al Ministerio.

En relación a estos fondos, desde Andalucía se reclama también al Estado que se articulen medidas para que el presupuesto destinado a la ayuda asociada a la remolacha andaluza en la PAC de 2025 (2,6 millones de euros) no se traspase a la zona Norte, sino que permanezca temporalmente este año en las comarcas productoras del sur para otras intervenciones del Pepac.

Por su parte, la Consejería de Agricultura seguirá respaldando a los productores de Andalucía apoyando sus justas demandas ante otras administraciones y gestionando la ayuda agroambiental que se concede en esta comunidad autónoma a los cultivos industriales, entre los que se encuentra la remolacha. Esta subvención tiene una prima de 290 euros por hectárea a los que pueden sumarse otros 143 euros si los productores aceptan un compromiso voluntario.