Los ganaderos andaluces no podrán recibir ni un euros de los 300 de ayuda que ha aprobado la Junta de Andalucía para los autónomos de esta comunidad. Tras la entrada en vigor el Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19 con la concesión de una ayuda de 300 euros, que se cobrará en un solo pago y es compatible con otras ayudas que reciban los autónomos, salvo la prestación excepcional por cese, Asaja Sevilla ha denunciado que de los más de 150.000 trabajadores por cuenta propia que se podrán beneficiar no habrá ni un solo ganadero, puesto que quienes se dedican a esta profesión no figuran entre los hasta 99 tipos de profesiones de muy diversa índole y sector que pueden ser beneficiarios.

La citada normativa, resulta aún más sangrante al discriminar a los ganaderos, pues los autónomos de otras actividades agrarias afectadas por el COVID-19 si pueden acceder a esta ayuda.

Desde ASAJA-Sevilla lamentan este inexplicable olvido, máxime si tiene en cuenta que se han creado 99 tipos de profesiones y es precisamente el sector ganadero uno de los que más está sufriendo las consecuencias del estado de alarma por su enorme dependencia del canal HORECA.

Tal como han puesto de manifiesto desde ASAJA-Sevilla en diversas ocasiones a lo largo del último mes, la crisis generada por el COVID-19 está produciendo situaciones dramáticas en las explotaciones ganaderas andaluzas, derivadas de la práctica paralización de la actividad del canal HORECA, que es el que absorbe habitualmente la mayor parte de las producciones cárnicas de nuestra ganadería, que se consumen, en gran medida, fuera del hogar.

Se ha visto afectada prácticamente toda la cabaña ganadera extensiva. Así, las producciones de ovino, caprino, porcino y vacuno no pueden dar salida a sus productos y los ganaderos ven como se incrementan sus costes de mantenimiento de la cabaña y se encuentran en la tesitura de qué hacer con los animales.

Ante esta situación, ASAJA ha urgido a todas las administraciones a poner en marcha medidas destinadas a ayudar a los ganaderos, “por lo que sorprende aún más que en este Decreto de la Junta deje fuera a uno de los colectivos agrarios de autónomos que peor lo está pasando”.

ASAJA Sevilla lamenta que no se hayan tenido en cuenta la totalidad de las actividades del sector agrario andaluz, por lo que ha solicitado a la Junta de Andalucía que corrija esta norma incluyendo todas aquellas actividades que faltan y que han visto muy dañada su actividad, especialmente el sector ganadero.