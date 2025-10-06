Andalucía apuesta por el impulso de las aguas regeneradas para destinarla al abastecimiento y su uso agrícola

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha abogado este lunes 6 por el impulso de las aguas regeneradas para abastecimiento, en el caso concreto de Roquetas de Mar (Almería), y para uso agrícola en toda la comunidad.

Durante su intervención en el I Foro Agroalimentario ‘Agua: soluciones de presente, garantías de futuro’, celebrado este lunes en Almería, el consejero ha manifestado que el impulso de las aguas regeneradas ocupa un espacio central en la gestión de la administración andaluza, y ha hecho un repaso de la política de agua que se lleva a cabo en Andalucía y centrada en la planificación, inversión y posterior ejecución de obras hidráulicas.

Lo más importante, ha dicho, es «estar lo más preparados posible para almacenar toda el agua posible, reutilizar la que tenemos a través de depuración y regeneración y apostar por la desalación».

Desde 2019, la Junta lleva invertidos en la provincia de Almería más de 183 millones de euros en 41 actuaciones hidráulicas, de las que 27 están concluidas, diez en ejecución y cuatro más en licitación.

También ha citado los 18 contratos firmados esta legislatura por valor de 100 millones de euros, entre ellos, la modernización de la potabilizadora de Cuevas del Almanzora, que ya abastece a 150.000 vecinos, y la conexión en alta de agua desalada para Roquetas de Mar.

UN AÑO HIDROLÓGICO POR ENCIMA DE LA MEDIA

Sobre el año hidrológico ha indicado que aunque está por encima de la media de los últimos años, en Almería el sistema Almanzora continúa en situación de emergencia con una sequía agravada por el cierre del trasvase del Negratín desde verano de 2021 «y la negativa del Estado a apoyar otras cesiones de agua para el Levante».

Ha incidido en que una vez garantizado el abastecimiento a la población, llevar agua al campo es un objetivo prioritario. Solo en el primer semestre de 2025, Andalucía ha exportado un total de 9.250 millones de euros de productos agroalimentarios y se ha convertido en la región de España que más exporta en alimentación y bebidas, según Fernández-Pacheco.

También se ha referido a la modernización del regadío como una prioridad para la consejería de Agricultura, con la puesta en marcha de medidas que suman 317 millones de euros para que se pueda llevar el agua desde los terciarios a los cultivos, para tecnificar el regadío y para que construyan balsas con las que almacenar el agua de lluvia (12 millones del total).

El consejero ha contrapuesto la actuación de la Junta a la del Gobierno de España, que tiene en Almería, dice, 20 infraestructuras declaradas de interés del Estado.