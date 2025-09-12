Andalucía aprobará antes de final de año su Ley de Producción Ecológica, que incluirá crear una Red Andaluza de Mercados Locales Ecológicos

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, ha anunciado este viernes 13 en la inauguración de las jornadas de la VIII Feria Ecológica del Altiplano, en Orce (Granada), que antes de que finalice el año se aprobará la Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica en Andalucía (LIPESA) y que conllevará la creación de una Red Andaluza de Mercados Locales Ecológicos.

Según ha subrayado, se trata de una norma “pionera en España” que refuerza la apuesta andaluza por la sostenibilidad y la calidad, con medidas destinadas a fomentar el consumo interno de alimentos certificados, especialmente a través de la contratación pública en comedores escolares, hospitales y centros sociosanitarios.

Fernández-Pacheco ha explicado que la nueva norma nace con el objetivo de “alinear la oferta con la demanda, reforzar nuestro liderazgo nacional en producción ecológica y abrir nuevas oportunidades para el campo andaluz”.

La LIPESA contemplará, además, la creación de una Red Andaluza de Mercados Locales Ecológicos, la puesta en marcha de un Premio de Producción Ecológica de Andalucía, incentivos fiscales para explotaciones ganaderas y el refuerzo de la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento.

En este sentido, el consejero ha recordado que Andalucía ha destinado un 42% de su PEPAC al paquete de ayudas agroambientales, incluidas las de producción ecológica, frente a una media nacional del 28%, lo que “demuestra el compromiso claro y diferencial de esta tierra con el modelo ecológico”.

La VIII Feria Ecológica del Altiplano, que se celebra en Orce hasta el 14 de septiembre, reúne a agricultores, ganaderos, cooperativas, consumidores y administraciones en torno al valor de la producción ecológica y sostenible. Además de las jornadas técnicas y divulgativas, la feria ofrece degustaciones, concursos, mercadillos de productos locales, intercambio de semillas autóctonas y una muestra de maquinaria agrícola.