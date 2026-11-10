Andalucía apela a la unidad de las regiones productoras de frutas y hortalizas para defender una PAC que favorezca a los agricultores

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y presidente de la Asamblea de Regiones Europeas Hortofrutícolas (AREFLH), Ramón Fernández-Pacheco, ha apelado a la unidad y la cooperación entre las regiones productoras y las organizaciones del sector hortofrutícola europeo para afrontar los desafíos de la futura PPAC.

Así lo ha señalado durante la inauguración del III Foro Anual de AREFLH, celebrado en Bruselas, que ha reunido a representantes de las instituciones europeas, responsables regionales y organizaciones de productores para abordar el futuro de la Organización Común de Mercados (OCM) de frutas y hortalizas y los retos relacionados con la innovación y la seguridad alimentaria.

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha subrayado la importancia de mantener una posición compartida ante las negociaciones de la próxima PAC. «Europa necesita una PAC que sea verdaderamente común, financieramente independiente y justa», ha señalado.

En este sentido, ha defendido la necesidad de preservar los instrumentos de apoyo al sector hortofrutícola y de garantizar que las organizaciones de productores puedan seguir desarrollando su actividad en condiciones de estabilidad.

El consejero y presidente de AREFLH ha puesto especial atención en el futuro de la OCM de frutas y hortalizas, un instrumento que permite impulsar la organización de los productores, la innovación y la competitividad del sector. Entre las cuestiones pendientes de negociación se encuentra la financiación íntegramente europea de las ayudas, sin necesidad de cofinanciación nacional.

UNA POSICIÓN COMÚN

Fernández-Pacheco ha destacado también el papel de AREFLH como «espacio de interlocución y cooperación» entre las regiones y las organizaciones de productores de distintos países europeos. «Estamos ante un año clave, decisivo para el futuro de nuestra agricultura, pero hemos de ser optimistas y trabajar juntos», ha afirmado.

Durante el encuentro, los miembros de AREFLH han firmado un Manifiesto con el que reafirman su compromiso con una Organización Común de Mercados de frutas y hortalizas «fuerte, común y verdaderamente europea». El documento recoge la voluntad compartida de preservar los instrumentos que funcionan, introducir las mejoras necesarias y garantizar que los productores puedan seguir invirtiendo con confianza.

La jornada, celebrada en Bruselas con la participación de representantes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y distintas regiones productoras, ha abordado también los desafíos de la innovación y la seguridad alimentaria en el marco del nuevo paquete ómnibus europeo de alimentos y piensos.