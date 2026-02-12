Andalucía anuncia que revisará su presupuesto de 2026 para priorizar medidas que ayuden a los afectados por las borrascas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado en el Parlamento de Andalucía que se va a revisar el presupuesto de su departamento para 2026 con el fin de prestar apoyo a los afectados por el tren de borrascas que ha sacudido Andalucía las últimas estas semanas.

«Flexibilizaremos lo que tengamos que flexibilizar, revisaremos nuestro presupuesto y tocaremos las puertas que sea necesario con el objetivo de que todo lo que el agua ha destruido a lo lardo de las últimas semanas, seamos capaces de reconstruirlo entre todos», ha afirmado.

Para lograr la mayor agilidad posible, ha solicitado la colaboración del sector pidiendo a los afectados que comuniquen lo antes posible los daños registrados en sus explotaciones a través de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) u otros cauces como el buzón habilitado a través de los perfiles de la Junta de Andalucía para facilitar la comunicación con la Administración andaluza.

En su intervención en el pleno, Ramón Fernández-Pacheco ha hecho hincapié en que el Gobierno de Juanma Moreno lleva apoyando al sector agrario «desde el principio» cuando se ha visto afectado por circunstancias excepcionales como el Covid, la sequía, las DANAs y las enfermedades de los cultivos o el ganado.

En concreto, el consejero ha respondido una pregunta relativa a medidas del Ejecutivo regional para apoyar a los afectados por las consecuencias de la lengua azul apuntando que «desde la Junta estamos haciendo todo lo posible desde el primer momento para ayudar al sector» buscando soluciones y poniendo a su disposición vacunas y ayudas. «No hay ningún otro Gobierno en España que haya apoyado tanto al sector ganadero como el de la Junta de Andalucía», ha remarcado.

Al hilo de esta cuestión, Fernández-Pacheco ha recordado que la Administración autonómica ha invertido más de 6,6 millones de euros en los últimos cinco años para adquirir vacunas y 850.000 euros para compensar a los ganaderos por los gastos que supone su administración. El consejero ha insistido en la importancia de «vacunar a tiempo» y ha explicado que los ganaderos andaluces disponen actualmente de casi dos millones de dosis frente a la lengua azul compradas por la Junta.