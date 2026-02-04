Andalucía amplía de forma excepcional el plazo para celebrar las monterías suspendidas por causas meteorológicas

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha recogido la resolución de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, perteneciente a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se amplía, con carácter excepcional e improrrogable, el plazo para la celebración de aquellas monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión que no han podido desarrollarse durante el período hábil de la temporada cinegética 2025/2026 debido a las adversas condiciones meteorológicas registradas en las últimas semanas. Desde ASAJA Córdoba se ha valorado muy positivamente esta ampliación del periodo para celebración de monterías suspendidas por las lluvias.

Esta medida responde a una situación excepcional derivada de la intensa inestabilidad atmosférica que ha afectado a Andalucía, especialmente durante el mes de enero, con el paso continuado de sucesivas borrascas atlánticas que han dejado precipitaciones persistentes, episodios de viento fuerte y una elevada saturación hídrica de los suelos. Este escenario ha alterado de forma significativa la actividad ordinaria en el medio rural y ha imposibilitado la celebración de un número relevante de acciones cinegéticas colectivas que habían sido previamente planificadas y comunicadas conforme a la normativa vigente.

La resolución publicada tiene como objetivo principal compatibilizar la seguridad de las personas con la correcta ejecución de los instrumentos de gestión cinegética y ambiental. Las suspensiones producidas no han respondido a motivos organizativos o administrativos, sino a criterios estrictos de prevención de riesgos, tanto por el uso de armas de fuego como por el estado de pistas, caminos forestales y accesos a los terrenos cinegéticos, que en muchos casos han quedado seriamente afectados por la acumulación de lluvias.

El marco normativo que regula la actividad cinegética en Andalucía establece cada temporada los períodos hábiles de caza mediante resolución específica. En el caso de la temporada 2025/2026, los períodos correspondientes a la caza mayor, y en particular a especies como el ciervo, el gamo, el muflón y el jabalí, abarcan con carácter general desde el 11 de octubre de 2025 hasta el 8 de febrero de 2026, todos los días de la semana. Sin embargo, las circunstancias meteorológicas excepcionales han impedido cumplir en numerosos casos con los calendarios previstos.

Para ASAJA Córdoba la lluvia ha supuesto que “en muchas fincas se hayan desbordado ríos y arroyos, se hayan roto caminos, se hayan tumbado alambradas; y el barro ha provocado que estas áreas sean intransitables”. Por ello, en Andalucía se estima que pueden ser centenares las actividades cinegéticas comunicadas (monterías, ganchos y batidas), que no podrían haber sido celebradas a fecha 8 de febrero, en la que estaba prevista la finalización del periodo hábil de caza para estas modalidades.

Por eso, agradece a la Consejería “la celeridad con la que ha atendido esta petición, y valora muy positivamente su predisposición y empatía ante estas circunstancias excepcionales, para con el sector”.