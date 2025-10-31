Andalucía acuerda no desplazar al bovino ante el avance de la dermatosis mientras que Murcia adopta medidas para frenar su expansión

La Consejería andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha mantenido una reunión con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y Agrupaciones de Defensa Ganadera (ADSG) en donde han acordado no desplazar al bovino ante el avance de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad de sanidad animal que ha aparecido en Cataluña a principios de octubre.

En dicha reunión a la que ha asistido el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez y el director general de la Producción Agrícola y Ganadera, Daniel Quesada, se ha informado de la situación actual de la enfermedad con el objetivo de consensuar las medidas preventivas a adoptar.

«Desde Andalucía hemos querido hacer una reunión monográfica sobre esta enfermedad de cara a anticiparnos y por eso hemos trasladado al sector toda la información que tenemos de primera mano por parte del Ministerio de Agricultura y de la Comisión Europea para trabajar con seguridad y rigor en la línea de interlocución que tenemos», ha detallado Gómez.

En ese sentido, desde la administración regional se va a publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una resolución en la que se detallarán las medidas sanitarias a adoptar de cara a prevenir y evitar riesgos que puedan derivar de la llegada de la enfermedad a Andalucía.

La principal medida consensuada con el sector, además de acordar no desplazar al bovino, es la de prohibir temporalmente la participación de animales de la especie bovina en concentraciones, ferias o certámenes ganaderos en Andalucía que se extenderá durante los próximos treinta días naturales.

Asimismo, se contemplan medidas extremas de bioseguridad para otras ferias de ganado como la necesidad de expedir un certificado en origen tres días antes de la partida -ya que sin esto no podrán salir al destino-, desinfecciones a la entrada de la feria y desinsectaciones de vehículos y animales a la llegada y salida de la misma.

Además de estas medidas, también se recogen otras especificaciones como que los bovinos procedentes de fuera de la comunidad que se incorporen a una granja andaluza estén al menos 21 días separados del resto y vigilados; así como la obligación de un tratamiento repelente de insectos para los animales que estén en la granja y la desinsectación de vehículos, entre otras medidas.

MURCIA, PESE A NO DETECTAR NINGÚN CASO, TOMA MEDIDAS ANTE LA EXPANSIÓN DE LA ENFERMEDAD

Por su parte, el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publica este viernes 31 la Orden de 28 de octubre de 2025 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se adoptan medidas preventivas frente al virus de la Dermatosis Nodular Contagiosa.

Según la Consejería, en la Región de Murcia no se ha detectado ningún caso de la enfermedad hasta ahora tras haber realizado exámenes a los animales que han viajado desde zonas de riesgo.

Por ese motivo y hasta que la situación epidemiológica evolucione favorablemente, en la Región de Murcia se suspenderán ferias, concursos, certámenes, mercados y cualquier evento o concentración de animales donde participen especies sensibles.

Otra de las medidas incide en las explotaciones de bovino y en el transporte de animales de zonas de riesgo. Aquellas que reciban ganado de estas zonas deberán someterlo a una vigilancia veterinaria oficial de una duración mínima de cuatro semanas desde la fecha de entrada de los animales. Además, dichos animales deberán ser sometidos a una desinsectación a la llegada a la explotación.