Andalucía abre el plazo para tramitar la Solicitud Única de la PAC 2026 flexibilizando obligaciones para adaptarlas a la realidad del campo

La Consejería andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha tramitado ya el pago de más del 94% de los expedientes de ayudas de la PAC de 2025, subvenciones que ascienden a 1.021 millones de euros repartidos entre más de 195.400 agricultores y ganaderos de Andalucía; y ha anunciado que flexibilizará algunas obligaciones para adaptarlas a la realidad del campo, a la vez que comienza a recibir desde este mes de febrero la Solicitud Única de la campaña 2026. A través de esta herramienta, los profesionales del campo pueden pedir ayudas directas, agroambientales y para zonas con limitaciones naturales.

Como novedad de 2026, a las ayudas agroambientales convocadas anteriormente en Andalucía se suman otras con compromiso por tres años relativas a la protección de la avifauna, a las que se destinarán 15 millones de euros; y al fomento y gestión sostenible de pastos (conocida como ‘agroambiental de la ganadería extensiva’), que contarán con 25 millones de euros de presupuesto.

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la presentación de la Solicitud Única de este año, la Consejería de Agricultura organiza en diversas provincias andaluzas unas acciones formativas dirigidas a técnicos de entidades reconocidas para la tramitación de las ayudas directas de la PAC en Andalucía. A través de estas reuniones, el Gobierno andaluz traslada a los técnicos las novedades de esta campaña y les muestra el funcionamiento de la aplicación puesta en marcha este año para gestionar la Solicitud Única.

Tras el curso organizado hoy en Sevilla, el personal de la Junta se trasladará mañana a Jaén, donde también se ofrecerá la formación el martes 10 de febrero dado el alto número de solicitantes. Además, el jueves día 5 tendrá lugar el curso en Córdoba; y el viernes 6 de febrero, en Granada. De esta forma, se dará cobertura tanto a la zona occidental como oriental de la región, facilitando el acceso a la formación por parte de todos los interesados.

FLEXIBILIZACIÓN EN ROTACIÓN DE CULTIVOS

En la medida de sus posibilidades, la Consejería de Agricultura busca responder a la petición del sector agrario andaluz y adaptar las exigencias de las ayudas de la PAC a la realidad del campo de esta región flexibilizando para 2026 algunos de los requisitos de los eco-regímenes. Por ejemplo, este año los agricultores acogidos a subvenciones ligadas a rotación de cultivos y siembra directa en tierra de cultivo sólo tendrán que plantar un 25% de la superficie con especies mejoradas.

Esta extensión supone una importante rebaja respecto al porcentaje establecido de forma general para estas ayudas que forman parte del eco-régimen de agricultura de carbono y agroecología. En concreto, estas subvenciones están sujetas normalmente a la obligatoriedad de que al menos el 50% de la superficie de tierra de cultivo tenga cada año una especie diferente a la sembrada anteriormente.

Tras años de gran sequía, las lluvias abundantes en toda la comunidad autónoma están siendo la principal característica de esta campaña agrícola. De hecho, atendiendo a los últimos datos disponibles (noviembre y diciembre de 2025), la cantidad de precipitaciones supera la media de los últimos 20 años en todas las provincias andaluzas en porcentajes que varía entre el 15% y el 82%. Analizando el número de días de lluvia en estos meses, la media histórica de las dos últimas décadas se supera entre un 24% y el 56%.

Los episodios de precipitaciones continuados han mantenido los suelos en un estado de saturación incompatible con la realización de labores necesarias para la siembra en numerosas explotaciones o en parte de las ellas. Por tanto, los agricultores no han podido sembrar los cultivos de invierno más característicos de Andalucía (trigo blando, trigo duro, triticale, cebada, avena, colza, guisantes secos o habas secas) y se han registrado dificultades para poder llevar a cabo las rotaciones de cultivo en las explotaciones agrícolas de la región.

OTROS REQUISITOS MODIFICADOS

Para este año se flexibilizan también en Andalucía otras obligaciones como, por ejemplo, la carga ganadera mínima en el eco-régimen de pastoreo extensivo, que queda establecida en 0,2 Unidades de Ganado Mayor (UGM) por hectárea en todos los pastos húmedos en lugar de las 0,4 UGM/ha requeridas anteriormente; y 0,1 UGM/ha en todos los pastos mediterráneos en Andalucía (0,2 UGM/ha anteriormente).

En el caso de la práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos de regadíos, se permite en 2026 realizar labores superficiales de tipo vertical desde abril a septiembre en recintos con una pendiente media inferior al 20%.

Entre otras medidas, la Junta de Andalucía permite también este año la aplicación de herbicidas sobre la cubierta vegetal en casos puntuales de inversiones de flora, debidamente justificados. Esta excepción estará supeditada a la condición previa de llevar dos años seguidos haciendo la práctica para poder aplicarlo en el tercer año.