Amplían la búsqueda de jabalíes, tras encontrar ya 50 animales muertos pero sin contagio, mientras el Gobierno catalán anuncia ayudas al sector

Los efectivos que trabajan para tratar de controlar el brote de peste porcina (PPA) en Barcelona han terminado de peinar la primera área de 6 kilómetros a la redonda del primer foco y ya buscan jabalíes en el segundo círculo de 20 kilómetros, donde se han encontrado 50 animales muertos, mientras el Gobierno catalán ha anunciado ayudas al sector porcino.

En el sexto día desde la detección de dos primeros casos de peste porcina en jabalíes en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en la zona de Collersola -tras 31 años libres de la enfermedad en España-, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha incidido en que uno de sus objetivos es conseguir que se minimice el impacto comercial provocado por esta situación.

El Ministerio sigue actualizando los certificados sanitarios de exportación y otras restricciones adicionales que van imponiendo o levantando los países.

Argentina y el Reino Unido han flexibilizado la entrada de algunos productos españoles derivados del cerdo bajo determinados requisitos; en cambio, Chile ha comunicado en las últimas horas que cierra sus fronteras a la llegada de productos cárnicos del cerdo desde cualquier punto del país.

En el mercado interno europeo, la atención está puesta en la visita que representantes de la Comisión Europea están haciendo a la zona afectada para valorar las actuaciones del plan de contingencia aplicadas.

Efectivos de Agentes Rurales de la Generalitat, policías y militares de la UME siguen trabajando por cuadrículas de 300 metros cuadrados, asignadas cada una de ellas a una unidad, en una zona boscosa de un radio de 6 kilómetros del foco situado entre las autovías C-58, AP-7 y C-16.

Los trabajos consisten en contener a los animales con barreras químicas (repelentes) en pasos de fauna y también físicas en pasos subterráneos (por debajo de las autovías), mientras que los Mossos d’Esquadra controlan los puentes sobre las carreteras.

A LA ESPERA DE LA AUTORIZACIÓN EUROPEA MIENTRAS QUE PLANAS INFORMARÁ AL LA UE Y VALORA LA UNIDAD DE ACCIÓN DE TODAS LAS CCAA

Los efectivos solo han retirado por el momento 60 cadáveres de jabalíes pero aún no han hecho capturas, porque falta un dictamen de los técnicos de la CE que valide los mecanismos de captura y sacrificio.

«Tentemos trampas que permiten capturar jabalíes en grupo, ahora solo tenemos que activarlas, pero estamos esperando el dictamen de la UE», ha afirmado el subinspector de los Agentes Rurales de la Generalitat, Lluís Pallares.

Asimismo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, informará a sus homólogos de la Unión Europea sobre la situación de la peste porcina africana detectada en España, en la reunión del Consejo de Ministros comunitarios del ramo que se celebrará los próximos días 11 y 12 en Bruselas.

Planas ha abordado este miércoles el estado sobre esa crisis con los consejeros autonómicos del ramo, en la reunión celebrada por videoconferencia para preparar el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE de la próxima semana.

El titular de Agricultura ha celebrado la unidad de acción de todas las comunidades autónomas frente a la peste porcina, según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

«Los consejeros y consejeras han transmitido su apoyo a Cataluña y al ministerio en su trabajo para tratar de encapsular el brote a la zona afectada», de acuerdo con el comunicado.

Planas ha señalado que informará de los casos positivos detectados, todos en fauna silvestre, a la Comisión Europea (CE) y a sus homólogos de los Estados miembros. Ya son 14 los países de la Unión Europea en los que se ha declarado esta enfermedad.