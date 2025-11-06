Amfar desarrolla un programa de igualdad en el ámbito rural de Castilla-La Mancha para atajar las desigualdades que sufren las mujeres rurales

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural ( Amfar ) pone en marcha el programa «Igualdad de Género en Asociaciones 2025» con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y hombres, combatir la brecha de género y atajar las desigualdades en el ámbito rural de Castilla-La Mancha.

Esta iniciativa se enfoca en atajar las desigualdades que sufren las mujeres rurales , como la brecha salarial, la digital, la violencia de género, la participación en la toma de decisiones o la falta de reconocimiento social. De esta manera, el programa pretende avanzar en la igualdad de oportunidades, consolidar redes de unión entre las mujeres rurales de la región, además de darles herramientas que fortalezcan su empoderamiento.

En palabras de Lola Merino, presidenta nacional de AMFAR, «la voz de las mujeres rurales debe escucharse para que sus necesidades sean atendidas». Por ello, resulta clave «crear espacios de participación donde las mujeres puedan reunirse y fortalecer su unión».

De aquí nace el programa «Igualdad de Género en Asociaciones 2025, consistente en talleres y encuentros en diferentes localidades de las cinco provincias de Castilla-La Mancha con los que se pretende fortalecer la igualdad y el asociacionismo rural femenino en la región.

En los talleres se trabajará el bienestar emocional de las mujeres rurales con charlas sobre salud mental, enfocadas en cambiar estereotipos y mejorar la autoestima. Del mismo modo, se fomentará la capacitación de las mujeres con talleres sobre capacitación digital y nuevas tecnologías con el objetivo de paliar la brecha digital entre las mujeres en las zonas rurales.

Esta programación se llevará a cabo en municipios de la región dotando a las mujeres rurales de herramientas que permitirán avanzar en la igualdad de oportunidades.

También se desarrollarán encuentros regionales con las asociaciones de mujeres rurales con el objetivo de formar a sus representantes de manera que puedan formar a otras mujeres.