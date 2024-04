Aluvión de críticas a la orden de módulos y su rebaja fiscal en varios sectores y CC.AA.

Las críticas no se han hecho esperar. Tras la publicación de la orden de módulos y su rebaja fiscal del IRPF, las organizaciones agrarias han manifestado su profundo malestar por la insuficiencia y por sectores específicos.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) considera que “persiste un año más en la discriminación arbitraria y sin criterios objetivos en cultivos tan importantes para la Comunitat Valenciana como son los cítricos y los caquis, ya que debido a adversidades climáticas generalizadas padecieron la producción más corta de la última década, además de afrontar extraordinarios costes de producción y problemas de plagas y enfermedades”. La organización agraria había solicitado una reducción de módulos potente y amplia para toda la Comunitat Valenciana, pero la orden ministerial establece diferencias entre términos municipales colindantes e, incluso, hay muchas localidades que tienen una rebaja específica para naranja pero no para mandarina, cuando los efectos climáticos son los mismos.

Por el contrario, sí valora que el Gobierno atienda sus reivindicaciones a la hora de reducir de forma más generalizada los módulos en la uva para vino, el olivar, el almendro y los cereales, cultivos todos ellos extremadamente afectados por la sequía, el pedrisco y las altas temperaturas. Asimismo, la orden fija una rebaja global a los ganaderos y los apicultores, que también sufrieron altos costes de producción y escasez de pastos.

En el caso de la uva, sin embargo, AVA-ASAJA puntualiza que mientras las provincias de Valencia y Alicante sí disponen de una rebaja suplementaria en los módulos de uva para vino con DO y sin DO, la provincia de Castellón en su totalidad se queda fuera.

Por su parte, COAG- Andalucía, lamenta que se haya olvidado del caprino de leche, manifestando que “es incomprensible, ya que el sector lo está pasando mal, se encuentra en una situación delicada por la bajada de hasta 25 céntimos en el precio en origen, mientras que se mantienen los altos costes de producción”.

Para el responsable de este sector ganadero, Antonio Rodríguez, no es de recibo que justo este año, cuando peor están los cabreros, “el índice para la leche de cabra se establezca en 0,26, cuando todos los años tiene una rebaja fiscal que está en torno a 0,18. No tiene sentido. No entendemos por qué, y más en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos”.

Por ello, desde COAG Andalucía se pide al ministerio “que revise esto cuanto antes y se establezca, a través de una corrección de errores, una rebaja fiscal para los ganaderos de caprino de leche, como de hecho se hace todos los años”.

CRITICAN EL MÉTODO

En la provincia de Córdoba, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, cree “insuficiente” la modificación de módulos, que se ha publicado, además, estando muy avanzada la temporada de la renta. Para Fernández de Mesa, “son insuficientes las reducciones en todos los sectores ganaderos, cereales, leguminosas, oleaginosas, cítricos, viña y olivar; y es injusto que se hayan excluido de esta reducción los ajos, las cebollas, el bovino, caprino y ovino de leche en la provincia de Córdoba a pesar de haber tenido una campaña nefasta”.

De gran importancia es el “tremendo olvido” que ha supuesto mantener la instrucción en la que el Ministerio de Hacienda, con el beneplácito del Ministerio de Agricultura, penaliza con mayor presión fiscal a todos los agricultores y ganaderos, sobre todo a los jóvenes incorporados, que han visto reducidos sus ingresos por la venta de sus productos, pues si las ventas no superan el 25% del total de sus ingresos agrícolas y ganaderos, el coeficiente a aplicar a la subvención de la PAC será el 0,56 y no el correspondiente a los productos vendidos como era hasta ahora.

Por último, la UCCL considera insuficientes la reducción fiscal porque no se aplican de forma generalizada en todo el territorio de Castilla y León, y lamenta que se siga empleando el mismo método que en años anteriores: una reducción en función de los partes de incidencias de seguros en vez de en función de las condiciones agronómicas de los cultivos por comarcas agrarias y regiones.

Asimismo, considera que tanto el vacuno de leche como el ovino de leche deben ser incluidos también dentro de los sectores afectados en todas las Comunidades Autónomas y en todas las provincias y reducirse.

UPA, en cambio, saca pecho, concretamente en la Región de Murcia y atribuye las bondades de estas rebajas fiscales al acuerdo firmado semanas antes.