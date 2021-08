Almazaras de la Subbética, S.L (DOP Priego de Córdoba) gana por tercera vez todas las categorías del World’s Best Olive Oils

Por tercera vez consecutiva, con su marca amparada por la DOP Priego de Córdoba “Rincón de la Subbética”, Almazaras de la Subbética, S.L.gana por tercera vez todas las categorías del world’s best olive oils, al volver a encabezar con 173 puntos el TOP3 de los mejores AOVEs del mundo.

La firma ha revalidado nuevamente la primera posición en todas las categorías del ranking WBOO 2020/21, el más prestigioso del mundo: Mejor AOVE del Mundo (“World’s Best Olive Oil”), Mejor AOVE Orgánico del mundo (“World’s Best Organic Olive Oil”), Mejor Almazara del Mundo (“World’s Best Olive Oil Mill”) y Mejor Almazara Ecológica del Mundo (“World’s Best Organic Olive Oil Mill”).

El ranking, creado por el experto catador alemán Heiko Schmidt, integra en esta edición por segunda vez en su TOP10 a 10 aceites de oliva vírgenes extra españoles, una circunstancia que no se repetía desde su campaña 2012/13.

Por otra parte, en el 14º puesto figura Venta del Barón, de Muela-Olives, S.L. (69 puntos), además de obtener el 25º puesto en la categoría Mejor Almazara del Mundo (“World’s Best Olive Oil Mill”).

Hallamos además otro galardón en el puesto 16º, otro AOVE de Almazaras de la Subbética, S.L., Parqueoliva Serie Oro, que acumula 68 puntos.

Un nuevo reconocimiento que demuestra, una vez más, la calidad de los AOVES amparados bajo la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba.

Un nuevo rgalardón que se suma a una larga lista de premios. El último, tres firmas amparadas bajo la D.O.P. Priego de Córdoba triunfaron en la V edición del Concurso Internacional Masters of Olive Oil, que este año ha tenido lugar en Montecarlo.