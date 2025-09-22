Alianza para descarbonizar la producción europea de remolacha azucarera y lograr hasta un 30% menos de emisiones de gases efecto invernadero

La división de Azúcar de Südzucker se ha asociado con Fertiberia para reducir la huella de carbono del cultivo de remolacha azucarera mediante el uso de la gama Impact Zerode Fertiberia, una innovadora solución de nutrición de cultivos de alta tecnología y baja en carbono, producida con hidrógeno verde.

Esta alianza respalda el compromiso de Südzucker con una agricultura más respetuosa con el medioambiente y de bajas emisiones, ayudando a los productores locales de remolacha a avanzar en su proceso de descarbonización. Para ello, la compañía está evaluando tanto los beneficios agronómicos como los ambientales de los fertilizantes Impact Zero en varios países europeos.

Los ensayos realizados en la finca experimental de Étrépagny de Saint Louis Sucre, en Francia, han mostrado resultados muy prometedores. La aplicación de Impact Zero NERGETIC DS+, frente a los fertilizantes convencionales, permitió una reducción del 30% en las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos resultados posicionan a Impact Zero® de Fertiberia como una herramienta eficaz para descarbonizar la producción de remolacha azucarera.

Sobre la base de estos avances, ambas compañías están ampliando los ensayos a distintas regiones de Europa, con el objetivo de optimizar aún más la estrategia de fertilización y establecer una hoja de ruta que permita a Südzucker continuar con la descarbonización de su producción de remolacha.

Con esta iniciativa, Fertiberia refuerza su papel como socio clave de las principales compañías agroindustriales, ofreciendo soluciones avanzadas de agrotecnología y biotecnología. «Esta iniciativa es un hito importante en la hoja de ruta hacia un futuro más sostenible de Südzucker Sugar Division. Como parte del Grupo Südzucker, estamos plenamente comprometidos con contribuir a la estrategia de sostenibilidad integrada del Grupo», señaló Geert Van Aelst, Director de Sostenibilidad de Südzucker Sugar Division.