Algo se está haciendo bien: España rebasa el primer mes sin casos de gripe aviar en granjas pese a que en aves silvestres hay casos semanales

España ha rebasado ya el primer mes sin notificar nuevos casos de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de granja (el último foco se declaró el 20 de octubre en Castilla y León) a pesar de la relevante circulación del virus en aves silvestres, donde se notifican varios casos semanalmente.

La situación acerca al país cada vez más a retomar el estatus de libre de gripe aviar en las granjas, lo cual levanta las restricciones comerciales a las zonas afectadas por los focos, según han señalado a Efeagro fuentes sectoriales.

Los protocolos exigen que pasen 28 días sin nuevos casos en granjas tras la limpieza y desinfección de la última explotación que dio positivo, según las mismas fuentes.

En este último mes sin casos en granja, el sector avícola ha sido sometido al confinamiento total de las aves de corral que se crían al aire libre para evitar el contacto con las silvestres.

En lo que va de año se han detectado 121 focos en silvestres y 14 focos en aves de corral, que han llevado al sacrificio de más de dos millones de animales en granja, principalmente de gallinas ponedoras.

Cabe recordar que esta mejoría coincide en el tiempo y en el clima con que también España ha superado ya el primer mes sin notificar nuevos focos de dermatosis nodular contagiosa. Esto ya ha provocado que algunas asociaciones consideren que la evolución favorable de la enfermedad permite revisar de inmediato las medidas de control vigentes hasta el 30 de noviembre. Una postura que empieza a coincidir con las medidas adoptadas para frenar la expansión de la gripe aviar.