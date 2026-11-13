Alfonso Galera asume la presidencia de ASAJA Murcia y abre una nueva etapa de compromiso y defensa del campo murciano

Alfonso Galera ha asumido la presidencia de ASAJA Murcia tras la marcha de Juan de Dios Hernández por motivos personales, iniciando una nueva etapa al frente de la organización profesional agraria, marcada por el compromiso de continuar defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos murcianos, fortalecer la representación del sector y afrontar los importantes desafíos que condicionan el presente y el futuro del campo regional.

El nombramiento de Alfonso Galera supone una nueva etapa para ASAJA Murcia, que mantiene como principal objetivo trabajar en favor de un sector agrario competitivo, rentable y sostenible, capaz de responder a las necesidades de los profesionales que diariamente desarrollan su actividad en las explotaciones agrícolas y ganaderas de la Región.

Entre las principales prioridades de esta nueva etapa destacan la defensa de los recursos hídricos, la mejora de la rentabilidad de las explotaciones, la reducción de los costes de producción, la exigencia de reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países, el impulso del relevo generacional y la defensa de unas condiciones justas para los agricultores y ganaderos murcianos.

Asimismo, ASAJA Murcia continuará reclamando a las administraciones públicas medidas eficaces para garantizar la viabilidad económica de las explotaciones, reducir la excesiva burocracia y reforzar la competitividad del sector agroalimentario regional.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A JUAN DE DIOS HERNÁNDEZ

ASAJA Murcia quiere expresar públicamente su más profundo y sincero agradecimiento a Juan de Dios Hernández por su dedicación, esfuerzo, responsabilidad y compromiso durante los años en los que ha estado al frente de la organización.

Su trayectoria ha estado marcada por una firme vocación de servicio al sector agrario, una defensa constante de los intereses de los agricultores y ganaderos murcianos y un trabajo comprometido para trasladar sus reivindicaciones y necesidades ante las distintas administraciones públicas.

La organización reconoce especialmente su entrega personal, su cercanía con los profesionales del campo y su implicación en la defensa de una agricultura y una ganadería que constituyen pilares fundamentales de la economía, el empleo y el desarrollo rural de la Región de Murcia.

ASAJA Murcia destaca que la dedicación y el compromiso de Juan de Dios Hernández representan un ejemplo de responsabilidad, defensa del sector y servicio a los agricultores y ganaderos murcianos, dejando una importante trayectoria de trabajo y compromiso con el campo regional.

CONTINUIDAD, UNIDAD Y DEFENSA DEL SECTOR AGRARIO

Con Alfonso Galera al frente, ASAJA Murcia afronta esta nueva etapa con la voluntad de consolidar su papel como organización de referencia en la defensa de los intereses del sector agrario regional.

La nueva presidencia tendrá como ejes fundamentales el diálogo institucional, la cercanía con los agricultores y ganaderos, la unidad del sector y la reivindicación de políticas agrarias que respondan a las necesidades reales de las explotaciones.

ASAJA Murcia reafirma su compromiso de seguir trabajando con independencia, responsabilidad y firmeza para garantizar que la voz de los agricultores y ganaderos murcianos continúe siendo escuchada y respetada en todos los ámbitos de decisión.

La organización inicia así una nueva etapa bajo la presidencia de Alfonso Galera, reconociendo y agradeciendo el trabajo desarrollado por Juan de Dios Hernández y reafirmando su compromiso irrenunciable con la defensa del presente y el futuro del campo murciano.