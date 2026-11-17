COAG de Almería ha advertido de que ya se han arrancado más de 1.200 hectáreas de pimiento en la provincia por la expansión del Thrips parvispinus, una plaga que comienza a extenderse también a otros cultivos, como el pepino, y que amenaza la continuidad de miles de agricultores.

La organización agraria ha informado este martes de que ha mantenido una reunión con Coexphal para impulsar un frente común y reclamar a las administraciones un plan integral que combine nuevas herramientas fitosanitarias, medidas de control y ayudas extraordinarias para las explotaciones afectadas.

«Si el pimiento desaparece, desaparece nuestra agricultura, que nadie se lleve a engaño», ha advertido el responsable provincial de COAG, Andrés Góngora, quien ha alertado de las consecuencias que tendría la pérdida de uno de los cultivos fundamentales para el modelo productivo almeriense.

La organización ha dicho que la situación ha superado la capacidad de respuesta de los agricultores y exige un pacto institucional que implique a los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, sin descartar trasladar sus reivindicaciones a las instituciones de la Unión Europea.

Entre las medidas prioritarias figura la autorización de nuevas materias activas y productos fitosanitarios, acompañada de una mayor investigación pública que permita disponer de herramientas eficaces contra la plaga dentro del sistema de producción integrada.

ESTUDIAN LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN PARO BIOLÓGICO, SIEMPRE QUE SEA UNA MEDIDA PLANIFICADA, COORDINADA Y DIRIGIDA POR LA JUNTA

COAG ha reclamado también protocolos específicos de actuación, el refuerzo de la lucha biológica y un control riguroso de los focos de propagación, los arranques de cultivos y la gestión de los restos vegetales, incluidas las plantas de residuos.

Asimismo, ha planteado estudiar la posibilidad de establecer un paro biológico, siempre que sea una medida planificada, coordinada y dirigida por la Administración andaluza, con garantías para los productores y sin trasladarles toda la responsabilidad económica.

La organización ha insistido en que las actuaciones sanitarias deben acompañarse de un paquete extraordinario de ayudas directas y mecanismos de refinanciación de deuda para los agricultores que han tenido que arrancar sus plantaciones o cuya actividad se encuentra gravemente comprometida.

«Corremos el riesgo de que muchísimos agricultores en nuestra provincia dejen de serlo por culpa de esta maldita plaga», ha advertido Góngora.

COAG ha recordado que ya alertó en octubre de que el Thrips parvispinus afectaba al conjunto del cultivo de pimiento, tanto en el Poniente como en el Levante almeriense y que el control biológico, aunque constituye uno de los pilares de la agricultura provincial, no puede afrontar por sí solo la presión actual de la plaga.

Por ello, COAG y Coexphal han exigido pasar de las reuniones a compromisos institucionales concretos que permitan proteger las explotaciones y evitar el abandono de la actividad agraria.