Alertan de que la rentabilidad de los cítricos murcianos está amenazada por la merma de producción y los altos costes productivos

La organización profesional agraria ASAJA Murcia valora favorablemente la primera parte de la campaña citrícola murciana, que abarca desde septiembre hasta diciembre. El presidente de esta organización, Juan de Dios Hernández, ha señalado que “valoramos positivamente la misma, también es importante resaltar que aunque los precios han sido satisfactorios la merma de producción y los costes de producción aminoran la rentabilidad, ya que los gastos son elevados, así como los tratamientos fitosanitarios tienen un coste inasumible además de su poca eficacia”.

Al mismo tiempo, el Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha señalado que “la competencia desleal de terceros países también está dañando la competitividad de los cítricos murcianos, y hay que poner freno al “dumping social” que producen estas importaciones en el mercado europeo”.

Asimismo, también añade que “debemos seguir fortaleciendo la internacionalización de nuestros cítricos, apostando por nuevos mercados como Japón, Corea del Sur, Vietnam, así como por Canadá y Medio Oriente”.

EXPECTATIVAS POSITIVAS EN LA SEGUNDA PARTE DE LA CAMPAÑA

Por otra parte, Juan de Dios Hernández ha apuntado también que “esperamos que para la segunda parte de la campaña, los precios vayan al alza ya que va quedando menos producto y la demanda de compra se está desarrollando con normalidad y al alza. Es crucial dar un mensaje de optimismo la campaña se desarrolla con normalidad, sin turbulencias que nos preocupen. Es fundamental que los agricultores obtengan una rentas dignas en sus explotaciones, pues nuestros cítricos producen con una gran calidad y seguridad alimentaria, que es muy valorada por los principales compradores internacionales”.

“Desde ASAJA Murcia seguimos trabajando intensamente en lo que se refiere a productos fitosanitarios eficaces para combatir y erradicar plagas importadas. Exigimos más controles en aduanas, cláusulas espejo, igualdad de condiciones a países no comunitarios, una PAC justa y equilibrada, trato preferente como país miembro de la comunidad europea, relevo generacional así como defensa absoluta del Trasvase Tajo Segura”, puntualiza Juan de Dios Hernández.

La Unión Europea debe hacer un acto de conciencia y responsabilidad y dejar de utilizarnos como moneda de cambio a los intercambios comerciales con países no comunitarios”, subraya el máximo responsable de ASAJA Murcia.