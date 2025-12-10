Alertan de la nueva plaga que amenaza el campo: el avispón oriental se expande sin control, ninguna CCAA hace nada y el sector apícola espera respuestas

El campo español se enfrenta a una nueva plaga: la expansión descontrolada del avispón oriental (Vespa orientalis), una especie exótica invasora que devora colonias de abejas y amenaza tanto la biodiversidad como la economía del sector apícola.

“El avispón oriental se expande sin control mientras el sector apícola espera respuestas”, ha subrayado Pedro Loscertales, responsable del sector apícola de COAG. Por ello, desde esta organización se ha reclamado por carta al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la convocatoria urgente de una reunión para elaborar una estrategia estatal de gestión, control y erradicación de esta especie.

TRES AÑOS DE LUCHA, TRES AÑOS DE EXPANSIÓN

En marzo de 2022, COAG inició los primeros contactos con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) cuando Vespa orientalis apenas se había detectado en Valencia, Cádiz y Málaga. Tras realizar «con gran esfuerzo» toda la documentación requerida, la organización registró la solicitud de inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras en junio de ese año.

No fue hasta el pasado 12 de mayo de 2025 (casi tres años después) cuando se publicó en el BOE la Orden TED/452/2025 que oficializaba la catalogación. Durante ese tiempo, el avispón se ha expandido a Cataluña, Madrid, Región de Murcia y otras provincias, mientras su impacto sobre las explotaciones apícolas no ha dejado de crecer.

UN DEPREDADOR VORAZ CON TRIPLE IMPACTO

Los datos científicos son alarmantes: cada avispón oriental devora una media de 33 abejas melíferas al día. Esta especie invasora no solo ataca directamente a las abejas, sino que asalta sus colmenas para obtener miel y proteína animal con la que alimentar a sus larvas, provocando importantes pérdidas de colmenas durante el otoño.

Pero el problema va más allá del sector económico. Vespa orientalis genera un triple impacto:

Económico : Pérdidas directas para apicultores y apicultoras cuyas explotaciones quedan indefensas ante la presión predadora.

: Pérdidas directas para apicultores y apicultoras cuyas explotaciones quedan indefensas ante la presión predadora. Social : afectación a municipios donde construyen sus nidos, poniendo en riesgo a la población.

: afectación a municipios donde construyen sus nidos, poniendo en riesgo a la población. Medioambiental: amenaza para la biodiversidad de los ecosistemas. Las especies exóticas invasoras constituyen la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo tras la modificación del hábitat.

INACCIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS AFECTADAS

A pesar de que la legislación española, tanto la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como el Real Decreto 630/2013, obliga a las administraciones competentes a adoptar medidas de gestión, control y posible erradicación de las especies catalogadas como invasoras, la realidad es que ninguna Comunidad Autónoma afectada ha iniciado trabajo alguno en este sentido.

“Ni Andalucía, ni Cataluña, ni Comunidad de Madrid, ni Región de Murcia han puesto en marcha protocolos de actuación, lo que hace prever que la expansión de Vespa orientalis al resto del territorio nacional es sólo cuestión de tiempo», ha advertido el responsable del sector apícola de COAG.