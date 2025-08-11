Alertan de la gran cantidad de subvenciones denegadas o acumulando retrasos para la modernización de explotaciones agrícolas en Aragón

La Asociación Aragón es Ganadería y Agricultura (AEGA) ha mostrado su profunda preocupación por la elevada cifra de solicitudes de subvenciones denegadas o que permanecen en espera por parte del Gobierno de Aragón en la resolución provisional recientemente publicada para las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias

Según los datos oficiales, de un total de 911 solicitudes presentadas en las tres provincias aragonesas, más del 40% no han sido aprobadas en esta primera fase, lo que pone en riesgo la viabilidad y la competitividad de numerosas explotaciones.

Zaragoza es la provincia que presenta el peor resultado, con el porcentaje más bajo de solicitudes aprobadas (45,48%) y el más alto de denegadas (16,13%). Por su parte, Huesca registra el menor número de denegaciones, aunque mantiene un 37,4% de expedientes en espera, mientras que Teruel, pese a liderar el porcentaje de aprobaciones, también ve un tercio de sus solicitudes aún sin resolver.

“Estos datos evidencian un problema grave: el sector necesita certidumbre y agilidad para planificar inversiones y adaptarse a las exigencias actuales. Cada ayuda denegada o retrasada significa una oportunidad perdida para modernizar instalaciones, mejorar la eficiencia y garantizar el relevo generacional”, han indicado los representantes de AEGA.

Asimismo, han insistido en que estas subvenciones denegadas o acumulando retrasos «puede suponer que sigan desapareciendo explotaciones familiares, condenando al sector a acabar en manos de grandes corporaciones y fondos de inversión».

La asociación reclama a la administración celeridad en la tramitación, transparencia en los criterios de valoración y la puesta en marcha de mecanismos de revisión que permitan ampliar el número de explotaciones beneficiarias en esta convocatoria.

Finalmente, AEGA recuerda que la modernización es clave para mejorar la competitividad, reducir el impacto ambiental y garantizar el futuro del sector primario aragonés.