Alertan de la aparición de un nuevo Cotonet en la Comunitat Valenciana que afecta sobre todo a algunas hortalizas

LA UNIÓ Llauradora alerta de la aparición de un nuevo Cotonet (Phenacoccus solenopsis) importado a la Comunitat Valenciana que afecta fundamentalmente a algunas hortalizas solanáceas como pimiento, tomate y berenjena, así como a plantas ornamentales.

Las primeras detecciones se sitúan en la provincia de Alicante, concretamente en un limonero en Elche y en una planta ornamental de lantana en Crevillent. La Conselleria de Agricultura ya ha comunicado al Ministerio de Agricultura la aparición de esta nueva plaga en territorio valenciano.

En un principio no parece demasiado preocupante pues la Comisión Europea, tras realizar una evaluación de riesgos, ha decidido no incluirla dentro de las 400 plagas de cuarentena de la lista incluida en el Reglamento de Ejecución 2019/2072.

Este nuevo Cotonet, originario de Norteamérica, se ha extendido a todos los continentes. En el continente europeo se ha reportado su presencia en Italia, Francia, Grecia, Chipre y en las Islas Canarias, concretamente en Tenerife. Las primeras detecciones en la Comunitat Valenciana suponen su primera aparición en la península, al menos conocida de forma oficial.

Se trata de una cochinilla harinosa, una plaga polífaga que se alimenta de unas 300 especies de plantas a través de sus partes aéreas, especialmente de los brotes nuevos y excreta melaza que atrae hormigas y favorece el desarrollo de hongos como la negrilla. Es una plaga de importancia económica para plantas ornamentales, como el hibisco y la lantana, cultivos de hortalizas de invernadero, principalmente pimiento, tomate y berenjena, y cultivos extensivos, como el algodón. Las grandes poblaciones provocan la muerte regresiva y la reducción de la producción.

Los ejemplares adultos e inmaduros de P. solenopsis podrían entrar en la UE a través de frutas, verduras y flores cortadas frescas importadas, aunque es probable que la principal vía de introducción sea a través de la importación de plantas. La disponibilidad de hospedaje y la idoneidad climática indican que la mayor parte de la UE sería adecuada para el establecimiento.

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, señala que «en principio no parece una plaga demasiado preocupante ni de alto riesgo, pero es una más importada a nuestro territorio dentro de este espiral de suma y sigue a lo largo de los últimos años».