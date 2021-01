Alerta en el sector: Preguntan al Ministerio si tiene conocimiento sobre negociaciones para ampliar los contingentes de aceite para Túnez

COAG Jaén ha preguntado al Ministerio de Agricultura si tiene conocimiento de que se estén produciendo negociaciones entre la Unión Europea y Túnez para ampliar los contingentes de aceite, y si es así si va a permitir que esto se produzca.

En los últimos días han aparecido noticias en medios de comunicación especializados de España y Túnez, en los que se habla de que éste país está negociando para aumentar su cuota de 56.700 toneladas a 100.000 toneladas, “a la espera de que se completen las negociaciones sobre un acuerdo de intercambio amplio y profundo con la Unión”.

Ante esta situación, el responsable de Olivar de COAG Andalucía y secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, asegura que “el Gobierno no puede permitir que se amplíen los contingentes de aceite para Túnez cuando ni siquiera se están cumpliendo los contratos que hasta ahora hay firmados”.

“SI NO SE ESTÁ NI SIQUIERA CUMPLIENDO CON EL ANTERIOR CONTINGENTE DE ACEITE NO NOS PODEMOS PERMITIR UN CONTINGENTE MAYOR”

Asimismo, considera que “deberían de paralizarse esos contingentes, en el momento que tenemos una distorsión de mercado, que así lo ha reconocido la UE cuando se aplicó el anterior almacenamiento privado”, y que a pesar de que ha subido el precio del aceite, aun se encuentra por debajo de los costes de producción.

“Si no se está ni siquiera cumpliendo con el anterior contingente no nos podemos permitir un contingente mayor que se esté utilizando para especular con el aceite español” ha insistido Juan Luis Ávila, “porque realmente el aceite que se trae de Túnez, lo único para que sirve es para generar una especulación adicional con nuestro aceite, para retirarse de nuestro mercado cuando no les interesa y presionar todavía más los precios a la baja en origen”.

Una situación que “no podemos permitir”, por lo que “le mandamos un mensaje al ministro de firmeza y que se posicione de una forma clara ante la UE diciendo que eso no es posible”.

Según los últimos datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) correspondientes al pasado mes de diciembre, con sólo tres meses de campaña, ya se ha importado alrededor de 53.400 toneladas de aceite, en la misma línea que en la pasada campaña (53.100 toneladas) cuando se han batieron todos los récords de entrada de aceite de fuera de España.

Túnez, según datos de la Oficina Nacional del Aceite (ONH) recogidos por medios tunecinos, es el segundo país productor de aceite de oliva del mundo, y exportó durante la campaña 2019/2020 alrededor de 365.000 toneladas de aceite de oliva, lo que representa unos ingresos de alrededor de aproximadamente 2,3 mil millones de dinares, de las cuales la Unión Europea absorbe casi el 80% de aceite de oliva. Además, ha mantenido su posición como primer exportador de aceite de oliva a Canadá y Estados Unidos de América.

Sin embargo, según los últimos datos de la Oficina Nacional del Aceite (ONH), la producción de aceite de oliva para la campaña 2020/2021 se estima en alrededor de 140.000 toneladas, frente a una producción récord de la campaña 2019/2020 que fue de 400.000 toneladas, lo que supone un descenso del 65%.

Durante el pasado año, COAG pidió al Ministerio de Agricultura en varias ocasiones que solicite a la UE que suspenda el perfeccionamiento activo y se paralicen los contingentes del aceite, ante la grave situación de distorsión del mercado. Y a la Junta de Andalucía que realice una campaña exhaustiva de revisión de la trazabilidad del aceite de oliva que llega de fuera.

