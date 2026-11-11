Alerta de los graves daños que la sobrepoblación de fauna silvestre está provocando en las explotaciones de Ciudad Real

ASAJA de Ciudad Real denuncia la grave situación que están atravesando numerosos agricultores y ganaderos de la provincia como consecuencia de la sobrepoblación de fauna silvestre, cuyos daños están provocando importantes pérdidas económicas y poniendo en jaque la viabilidad de numerosas explotaciones agrarias.

En la comarca de Campo de Montiel, la preocupación se centra especialmente en especies de caza mayor como el jabalí y el ciervo. La situación es cada vez más preocupante. Auténticas manadas encuentran refugio en las zonas de monte, pero se desplazan posteriormente hasta las tierras de labor y los pastizales para buscar alimento, causando destrozos en las parcelas agrícolas y comprometiendo el trabajo y la inversión de agricultores y ganaderos.

Los animales levantan y remueven terrenos, destrozan siembras, arrasan cultivos y provocan daños que afectan directamente a la producción y a la rentabilidad de las explotaciones. Un problema que no solo supone la pérdida de cosechas, sino que obliga a los agricultores a asumir nuevos costes y a realizar inversiones adicionales para intentar recuperar parcelas dañadas.

Pero los perjuicios no se limitan a la agricultura. La ganadería de la comarca también está sufriendo las consecuencias de esta sobrepoblación de fauna salvaje, que consume los pastizales destinados a la alimentación del ganado, reduciendo los recursos disponibles para las explotaciones extensivas. A ello se añade el riesgo sanitario derivado del contacto entre fauna silvestre y ganado, ya que estos animales pueden actuar como transmisores de distintas enfermedades que afectan a las cabañas de ovino, caprino y vacuno de la zona. Una circunstancia que incrementa la preocupación de los ganaderos, que ven cómo se deterioran sus recursos alimenticios y aumenta la exposición sanitaria de sus explotaciones.

Además, ASAJA Ciudad Real advierte de que la proliferación descontrolada de especies de caza mayor está teniendo consecuencias que van mucho más allá de los daños directos sobre los cultivos y el ganado. Esta situación está provocando que numerosas explotaciones ganaderas se vean obligadas a estabular sus animales y que, progresivamente, se esté abandonando la ganadería en extensivo ante las dificultades para desarrollar esta actividad con normalidad.

Una tendencia especialmente preocupante porque el ganado extensivo desempeña una función fundamental en el mantenimiento del territorio, al controlar de forma natural la vegetación de los pastizales y del monte mediante el aprovechamiento de los recursos naturales. Su progresiva desaparición reduce esa labor de limpieza y control de la biomasa vegetal, favoreciendo la acumulación de vegetación combustible y aumentando el riesgo de propagación de incendios forestales.

“NO ESTAMOS HABLANDO DE DAÑOS PUNTUALES NI DE EPISODIOS AISLADOS, SINO DE UN PROBLEMA ESTRUCTURAL DE SOBREPOBLACIÓN DE FAUNA SILVESTRE”

A esta problemática se suman los ganaderos de las comarcas del Valle de Alcudia, Montes Sur y Pastos, donde además la desmesurada población de buitres está poniendo en jaque a las explotaciones ganaderas. Los ganaderos están denunciando ataques de estas aves a terneros vivos, hasta acabar con su vida, ocasionando pérdidas económicas y una enorme preocupación e indefensión entre quienes desarrollan su actividad en esta zona.

ASAJA Ciudad Real recuerda, además, que tampoco se puede dar por olvidada la grave problemática de la sobrepoblación de conejos en la comarca de La Mancha, donde la situación está muy lejos de solucionarse. Las poblaciones de esta especie continúan proliferando y las medidas puntuales adoptadas hasta ahora por la Administración están demostrando ser insuficientes y no están consiguiendo frenar los daños sobre los cultivos. Se trata de un problema de primer nivel para los agricultores de esta comarca, que siguen viendo cómo sus explotaciones son castigadas campaña tras campaña.

La organización provincial agraria insiste en que “no estamos hablando de daños puntuales ni de episodios aislados, sino de un problema estructural de sobrepoblación de fauna silvestre que está poniendo en jaque la viabilidad de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia. Una situación que requiere una respuesta inmediata, ya que agricultores y ganaderos no pueden seguir soportando en solitario las consecuencias de una gestión ineficaz de estas poblaciones ni asumir un problema que no han provocado”.

Por ello, ASAJA Ciudad Real exige a las administraciones un plan de actuación urgente, coordinado y efectivo para controlar las poblaciones de fauna salvaje y reducir los daños. También reclama una mayor coordinación con los responsables de la gestión cinegética y un sistema ágil de compensación por los perjuicios ocasionados en cultivos, pastizales y explotaciones ganaderas.

La organización insiste en que no basta con reconocer el problema ni adoptar medidas sobre el papel si no se traducen en resultados sobre el terreno. “Es necesario actuar con urgencia, antes de que las consecuencias económicas, sanitarias y medioambientales sean irreversibles. El campo no puede seguir siendo el comedor de una fauna descontrolada, ni agricultores y ganaderos pueden continuar pagando la factura de la falta de soluciones”.