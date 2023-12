Alerta de los ganaderos ante la bajada de precio en origen “Nos están pagando el cabrito a menos de mil pesetas, como hace 40 años”

El responsable de sectores ganaderos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG de Andalucía), Antonio Rodríguez, ha lanzado la voz de alarma ante la inaudita bajada de precio en origen del cabrito, que en estas fechas navideñas se encuentra en el momento clave para la venta de esta producción. Y es que, según afirma Antonio Rodríguez, “nos están pagando el cabrito a menos de mil pesetas, como hace 40 años. Y esto lo tienen que saber los consumidores. Los ganaderos no sólo no estamos subiendo los precios por estas fechas, sino que nos están pagando más barato aún que hace dos meses, una situación a todas luces insostenible, teniendo en cuenta la crisis que arrastra el sector por la subida de costes derivada, principalmente, de la sequía”.

Concretamente, el precio medio del cabrito en origen se encuentra en estos momentos en torno a los 5,70 €/kg, “que es menos de lo que le pagaban a mi padre hace 40 años -explica-, y también menos que hace tan sólo dos meses, cuando nos pagaban el kilo a 7€. Que nos expliquen qué está pasando”. Y añade lo siguiente: “Los productores no sólo no tenemos la culpa, sino que también somos víctimas, en la campaña más importante del año para nosotros”.

Por ello, desde COAG Andalucía se exige de manera inmediata al Ministerio de Agricultura, a los responsables de Consumo, y a todas las administraciones y órganos con competencias a que se investigue qué está pasando con los precios de los cabritos, instando además a hacer efectiva la Ley de Cadena Alimentaria, “que está brillando por su ausencia en esta situación de abuso en los precios, tanto en origen como en destino, y se ponga remedio cuanto antes”.

EL SECTOR LÁCTEO, AMENAZADO POR LA INDUSTRIA



Pero si problemas hay con los precios de la carne de cabrito, no se quedan atrás los intentos por parte de la industria de bajar los precios de origen de los sectores lácteos.

Por ello, Antonio Rodríguez anuncia que, por parte de COAG Andalucía, se ha solicitado tanto al Ministerio de Agricultura, como a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, la convocatoria urgente de una Mesa de Ganadería, “con el objetivo de abordar la problemática de los precios en origen, especialmente del sector lácteo, que se está viendo amenazado por la industria, que ya ha anunciado su disposición de importar leche de fuera para así bajar los precios a nuestros ganaderos. Y no lo vamos a consentir”, concluye Antonio Rodríguez.

Por último, desde COAG Andalucía se espera que se activen de manera inmediata los mecanismos de control necesarios para que no se produzcan desequilibrios tan evidentes en la cadena alimentaria como el de la carne de cabrito, justamente además cuando más se demanda, en plenas fiestas navideñas.

