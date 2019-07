Extremadura sigue a la cabeza de las regiones con más prevalencia de toda España y, dentro de la Región, la comarca de Navalmoral de la Mata sigue a la cabeza de la enfermedad, una zona con mucha fauna salvaje, lo que ha llevado a La Unión de Extremadura a pedir medidas y resaltar que “no se puede seguir matando vacas y cabras y no actuar sobre ciervos y jabalíes”.

Una de cada cinco explotaciones ganaderas de vacuno y caprino de esta comarca extremeña está afectadas por la enfermedad y como consecuencia siguen un año tras otro sacrificando animales y con las explotaciones inmovilizadas.

Toda las comarcas extremeñas se consideran Áreas de Especial Incidencia de Tuberculosis bovina, la única Región de España que sucede esta circunstancia, por lo que los ganaderos “tendrán que seguir sufriendo y realizando todos los años entre dos y tres chequeos con los inconvenientes que esto supone”, según la organización agraria.

Según la Resolución del Director General de Ganadería de la Junta de Extremadura, publicada en el DOE, se ha pasado de tener una prevalencia del 9,75% en el año 2017 al 8,45 % en el 2018, después de tantos animales sacrificados solo hemos bajado un 1,30% en este periodo.

Desde el 2015 solo hemos descendido del 12,23% al 8,45 o sea un 3,78%, mientras tanto hemos sacrificado más de 20.000 vacas e inmovilizados millares de explotaciones.

La Unión Extremadura va a exigir al nuevo Director General de Ganadería que de manera urgente se modifiquen los protocolos que tanto daño están haciendo a los ganaderos extremeños y que tan escasos resultados están dando.

Prevalencia de la enfermedad por comarcas:

Azuaga el 3,85% Badajoz, 9,80% Castuera, 9.84% Don Benito, 5,26% Herrera del Duque 10,16 Jerez de los Caballeros, 6,30% Mérida, 7,82% Zafra, 6,70% Cáceres, 5,41% Coria, 7,19% Logrosán, 5,61% Navalmoral de la Mata. 18,88 % Plasencia, 9,48% Trujillo, 5,30% Valencia de Alcántara, 17,50%

A la vista de los resultados, “queda patente la importancia para el aumento de la prevalencia de la fauna salvaje, en aquellas comarcas donde tenemos más presencia de ciervos y jabalíes (Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara) mayor es la prevalencia de la enfermedad en las explotaciones ganaderas, por lo que reiteramos que toda política sanitaria que se ejerza exclusivamente sobre la cabaña ganadera y no se actué sobre el resto de fauna es una política destinada al fracaso como las cifras nos indican. No se puede seguir matando vacas y cabras y no actuar sobre ciervos y jabalíes”, asegura la organización agraria.

(Foto principal: Archivo)