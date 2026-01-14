Al comercio de cereal español no le preocupa el acuerdo con Mercosur y prevé una oferta estable, pero teme perder mercado por el impacto ganadero

Los comerciantes de cereales y soja esperan pocos cambios de oferta tras el acuerdo UE-Mercosur, un proveedor habitual con buen acceso a la Unión Europea (UE), pero temen una reducción de su negocio por el impacto ganadero, como consecuencia de las concesiones a las importaciones ganaderas.

El secretario general de la patronal española de comerciantes de cereales y de oleaginosas Accoe, José Manuel Álvarez, ha manifestado, en declaraciones a Efeagro, que el acuerdo va a afectar poco a estos operadores, que llevan «mucho tiempo» importando soja y maíz del bloque latinoamericano con aranceles «cero».

Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) cuenta con potencias mundiales en la producción de dichas materias primas y en la actualidad, sus envíos a la UE de tortas, habas de soja o de maíz tienen aranceles cero aunque con salvaguardas, que pocas veces o casi ninguna se han aplicado, según Álvarez.

Esas ventajas aduaneras se deben al déficit en el territorio comunitario de granos y de soja, por lo que son necesarias esas importaciones, según Accoe.

España es un país deficitario y en maíz, por ejemplo, Brasil es su tercer suministrador aunque por detrás de Ucrania y Estados Unidos; además, compra soja a Mercosur por un valor superior a los 1.800 millones de euros.

Sin embargo, los comerciantes de cereales reconocen que las concesiones ganaderas a Mercosur, sobre todo en la cabaña de bovino, van a afectar bastante a la producción agraria de la UE y española y es posible que el consumo de materia prima para piensos «se resienta», lo que repercutirá en las ventas de los comerciantes cerealistas.

«LES VA A DAR IGUAL» A LOS MAYORISTAS DE CEREAL

Preguntado por la posibilidad de un mejor acceso a los cereales y a la soja de Mercosur, argumento que esgrimen los defensores del acuerdo, Álvarez ha señalado que «tal y como está organizado el comercio actualmente», a los mayoristas cerealistas y a la industria de piensos «les va a dar igual».

En cuanto a los temores que puedan tener los agricultores dedicados al cultivo de cereales en España, el responsable de Accoe ha afirmado que el consumo español es superior a la producción, el comercio de cereal está muy globalizado y los precios se fijan según las existencias mundiales.

Por ejemplo, este año el mercado está influido por la abundancia de cosechas.

En estos momentos, la atención se centra en Sudamérica, particularmente en Brasil, a medida que comienza la cosecha, y según la agencia especializada en análisis agrícola Agritel, se prevé una competencia «feroz» lo que obligará a los distintos orígenes a mantener su competitividad.

Además, el anuncio de la firma del acuerdo tampoco se ha reflejado estos días en el mercado, ya que «los flujos de mercancía son constantes a lo largo del año y «ya ha llegado lo que tiene que venir de Sudamérica», según Accoe.

LA SOJA, LA MÁS IMPORTADA POR ESPAÑA

Las tortas y las habas de soja son los productos agroalimentarios más importados por España de Mercosur, con unas compras por valor de 1.880 millones de euros en 2024, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las oleaginosas y el grano son también importantes dentro del comercio exterior de Mercosur a escala mundial, ya que las habas de soja son el producto más exportado por el bloque, con un envíos por valor de 45.393 millones.

Las tortas de soja ocupan el tercer lugar (15.439 millones), por detrás del azúcar, y el maíz el cuarto en envíos agroalimentarios de Mercosur al resto del mundo (13.935 millones).

(Texto: Mercedes Salas / Efeagro)