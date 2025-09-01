Ailimpo lamenta que la UE renuncie al principio de reciprocidad con EEUU al permitir la importación de limones y pomelos sin carga arancelaria

La Interprofesional del Limón y el Pomelo (Ailimpo) ha criticado que la CE haya renunciado y eliminado de facto al principio de reciprocidad en su negociación de los aranceles con EEUU, al incluir a los cítricos estadounidenses en el acuerdo final sin aranceles. Aunque reconoce que esta medida «a efectos prácticos no va a afectar» al sector, por su poca presencia, sí lamenta que la UE renuncie a defender las exportaciones europeas de cítricos a EEUU que están sometidas a restricciones de los protocolos fitosanitarios unilaterales impuestos desde hace años.

Para la Interprofesional, por parte de la Comisión Europea se ha tomado la iniciativa para retirar buena parte de los aranceles a la importación en la UE desde EEUU de productos agrícolas e industriales estadounidenses, entre los que se encuentran los cítricos, uvas, manzanas, frutos rojos carne de cerdo, productos lácteos, semillas y aceites, productos de agroalimentación transformados y otros productos industriales. El objetivo de Bruselas es claro: ofrecer concesiones en un abanico de sectores sensibles a cambio de que Washington suavice las sanciones que pesan sobre el automóvil europeo.

Sin embargo, destaca que «la buena noticia es que la reducción o eliminación de aranceles por parte de la UE a las importaciones de limón y pomelo en la UE, a efectos prácticos no va a afectar y no esperamos incremento de volúmenes de EEUU en la UE. Su producción está claramente dirigida a abastecer su mercado interno que es deficitario en el caso de limón, y la producción americana de pomelo en Florida se ha visto muy reducida en los últimos años como consecuencia de los problemas fitosanitarios».

De hecho, históricamente EEUU no exporta limones a UE. En el caso de pomelo la reducción de los volúmenes exportados en los últimos años es patente y se sitúa en niveles anecdóticos. Como conclusión consideran que la eliminación del arancel actual por parte de la UE (Limones 6,4%, Pomelos 2,4%) no supondrá ningún cambio significativo.

IMPORTACIONES EN LA UE DESDE EEUU (TONS)

Producto 2024 2023 2022 2021 2020 LIMON 0 0 0 0 587 POMELO 1.917 3.698 4.578 7.278 10.135

Sin embargo, desde Ailimpo sí resaltan que «la mala, o mejor dicho muy mala noticia, es que es preciso hacer un análisis de impacto en cuanto al cambio de orientación política de la Comisión Europea, que elimina de facto la exigencia del principio de reciprocidad que con tanto interés se ha reclamado desde el sector».

De hecho, señalan que «cabe considerar que lo más triste es que, con este acuerdo, la UE renuncia a defender las exportaciones europeas de cítricos a EEUU que están sometidas a restricciones de los protocolos fitosanitarios unilaterales impuestos desde hace años por EEUU. Es decir, la UE renuncia a trabajar en la exigencia a la reciprocidad. De hecho, no se establece ningún compromiso por parte de EEUU para revertir las normas proteccionistas sanitarias y fitosanitarias».

Es preciso recordar que los productos frescos de EEUU tienen libre acceso a la UE, sin ningún tipo de barrera fitosanitaria ni protocolo (no así el acceso de las frutas y hortalizas de la UE en EEUU).

EL EJEMPLO DE BARRERA NO ARANCELARIA: LA EXIGENCIA UNILATERAL DE EEUU DE COLD TREATMENT PARA EL LIMÓN VERNA DE ESPAÑA

Desde hace más de 15 años Ailimpo junto al MAPA y la Comisión Europea estántrabajando para que se modifique el protocolo fitosanitario impuesto por el APHIS USDA de EEUU para poder exportar limón Verna de España a EEUU sin que sea necesario el tratamiento de frío «cold treatment» en tránsito – el limón debe estar al menos 18 días a menos de 2,2ºC, 16 días a menos de 1,67ºC o 14 días a menos de 1,11ºC, lo que hace muy difícil garantizar la calidad en destino- (en realidad es un requisito técnico impuesto unilateralmente por EEUU y que actúa como barrera no arancelaria).

Todo ese trabajo quedó en stand by en el primer mandato de Trump, y se reactivó tímidamente con Biden. Ahora con el segundo mandato de Trump, apoyado por el nuevo giro de posición de la UE, «lamentablemente tenemos que dar por finalizado todo ese trabajo sin que la Comisión europea muestre ningún tipo de apoyo al sector. Más bien todo lo contrario» al no exigir ese principio de reciprocidad, lamenta Ailimpo.