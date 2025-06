AhivalahostiaPatxi: el Asador Etxebarri, de Axpe (Bizkaia) elegido el segundo mejor restaurante del mundo y primero de Europa

El Asador Etxebarri, de Axpe, Bizkaia, dirigido por el cocinero Bittor Arginzoniz ha sido elegido como el segundo mejor restaurante del mundo, Tras Maido de Lima, y primero de Europa, en la gala The World’s Best 50 Restaurants premios impulsados por la revista británica ‘Restaurant’ que se ha desarrollado en el Auditorio Lingotto de Turín. La consejera vasca de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, y José María Aizega, director del Basque Culinary Centre, han felicitado y arropado al cocinero vasco en la gala. Elkano de Getaria ha sido el 24º mejor el planeta

“Supone otro impulso a la calidad de la alimentación y de la gastronomía vasca -ha indicado en Turín Amaia Barredo-, fue elegido hace un año “Embajador de la Sal de Salinas de Añana” y su Asador hoy ha sido elegido el segundo mejor restaurante del mundo en Turín. Todo ello constituye una magnífica referencia para las iniciativas alimentarias que estamos desarrollando y emprendiendo en Euskadi con EDA, GOe y de nuestras escuelas de cocina. También los vinos de Rioja Alavesa, sidras y Txakolies se van a beneficiar de este reconocimiento”.

Según ha explicado Amaia Barredo en Turín, “Euskadi-Basque Country es un referente y marca internacional en la gastronomía y alimentación de calidad. Distinciones como la de hoy refuerzan nuestro nombre y redundan positivamente en las acciones que estamos realizando en Japón, Méjico, Alemania y Reino Unido, entre otros destinos”.

Bittor Arginzoniz fue elegido hace un año “Embajador de la Sal de Salinas de Añana”. El catalán Disfrutar, liderado por Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, fue considerado el mejor el año pasado, con Etxebarri -el restaurante de Arginzoniz- en el puesto dos; El parisino Table by Bruno Verjus era tercero, DiverXO, de Dabiz Muñoz, en el cuatro, y Maido, de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, en el cinco.

Ubicado en Axpe (Bizkaia), el Asador Etxebarri está considerado un destino “mágico» y en la pasada edición se valoraron «las obras maestras culinarias de Arginzoniz, de 65 años, que, con la ayuda de un poco de fuego, transforma ingredientes sencillos como la leche y la carne de res en platos extraordinarios e inolvidables», según los organizadores.

23 EDICIONES DE UNOS PREMIOS QUE NO SIGUEN LAS NORMAS Y DE CARÁCTER INDEPENDIENTE

Este año ha sido la 23ª edición de unos premios que empezaron a entregarse en 2002 impulsados la revista británica ‘Restaurant’ y que se han convertido en una iniciativa independiente que refleja la diversidad del panorama culinario mundial mediante un listado que elabora un panel de 1.080 expertos de todo el mundo.

En esta primera ocasión en la que Italia organiza la gala de The World’s Best 50 Restaurants. Los votantes son periodistas, chefs, expertos de la industria y también aficionados, integrantes todos de la Academia de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo: 540 mujeres y otros tantos hombres. Proceden de 27 países, deben mantener el anonimato y pueden votar por un mínimo de seis y un máximo de diez restaurantes -en orden de preferencia- que hayan visitado en los últimos 18 meses y solo seis de su zona geográfica. Deben documentar la visita -con una foto es suficiente-, y pueden votar por el restaurante que prefieran, que no necesariamente tiene que ser famoso ni tener estrellas: la elección es totalmente personal.

En el caso del ránking global 50 Best de restaurantes, la lista se crea a partir de los votos de 1.120 expertos internacionales del sector de la restauración y gourmets viajeros que forman esa Academia, paritaria en género y que comprende 28 regiones geográficas, cada una con 40 miembros y un presidente o Academy Chair.

Cada año debe cambiar un 25% de los votantes. Cada votante debe elegir 10 restaurantes —ordenados del 1 al 10 por preferencia—, que ha tenido que visitar en los últimos 18 meses. El voto se realiza a través de un sistema telemático supervisado por Deloitte.