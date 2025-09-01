Agroseguro cifra por ahora indemnizaciones de 4 millones para los asegurados por incendios en explotaciones agropecuarias y forestales

El Sistema español de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) ha estimado provisionalmente en 4 millones de euros la cuantía de las indemnizaciones por daños que los incendios han causado en 2025 a explotaciones agropecuarias y forestales, una cifra que supera ya el récord de 3,91 millones abonado en 2022

Fuentes de Agroseguro han explicado este viernes a Efeagro que la superficie afectada que por ahora han contabilizado alcanza las 20.000 hectáreas (15.371 hectáreas en 2022), una extensión que se reparte entre cultivos herbáceos de Lleida (un millón en indemnizaciones) y de Andalucía (600.000 euros).

«2025 será con total seguridad el año con mayor superficie siniestrada por incendio en explotaciones agrícolas y ganaderas desde 2020, si se tiene en cuenta que prevemos que en las próximas semanas seguiremos recibiendo partes de siniestro», han anunciado.

Han añadido que los cultivos sobre los que están recibiendo el mayor número de hectáreas afectadas son de uva de vino, cultivos herbáceos y superficies forestales.

Respecto a los datos sobre los seguros ganaderos, Agroseguro ha confirmado que está recibiendo partes fundamentalmente correspondientes al seguro de retirada.

«A través de las líneas de seguros de vida, nos están llegando sobre todo de aviar, equino y ovino-caprino, aunque los incendios están teniendo menos incidencia sobre la cabaña ganadera», ha comentado.

Respecto al seguro para masas forestales de titularidad privada, ha recordado que además del incendio, también cubre otros riesgos como los de inundación, lluvias torrenciales, viento huracanado y nieve.

Su objetivo -ha detallado- es cubrir los gastos para recuperar la masa forestal y, de forma puntual, asegurar la producción de corcho de los alcornoques, la madera del chopo y los piñones del pino.