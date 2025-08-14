Agroseguro adelanta el pago de indemnizaciones a viticultores de La Rioja con daños graves o totales en sus viñedos

Agroseguro ha abonado este jueves día 14, 2,9 millones de euros como pago de indemnizaciones a viticultores riojanos con daños superiores al 80% en sus viñedos en la última campaña, adelantando así el pago de siniestros en varias semanas respecto de la vendimia. De esta forma, la Agrupación asegura en una nota de prensa que «vuelve a cumplir con su compromiso de facilitar que los agricultores afectados puedan realizar todas las labores que consideren más adecuadas para su explotación de cara a la cosecha de la próxima campaña».

El año 2025 está resultando de una inusitada intensidad tormentosa a nivel nacional, hasta el punto de que, superando en la actualidad las 933.000 hectáreas declaradas con daños por pedrisco, se ha convertido ya en el año de mayor superficie afectada por este riesgo de la última década.

En el caso de La Rioja, la superficie afectada por las tormentas supera, a cierre de julio, las 39.600 hectáreas, un 47% más que las alcanzadas en 2023, que hasta ahora era el año con mayor área dañada por los pedriscos. En total, se estima que las indemnizaciones por estos siniestros superarán los 27 millones de euros, de los que se ha abonado el pago de indemnizaciones por 2,9 millones ahora..

La uva de vinificación es la producción riojana que más está sufriendo las consecuencias de las tormentas, con casi 15.500 hectáreas dañadas hasta el mes de julio, y una indemnización estimada ya superior a los 14 millones de euros.

La presencia del seguro agrario en el campo de La Rioja es mayoritaria, con una implantación muy considerable en las principales producciones, que, en el caso concreto de la uva de vino, se sitúa en el 70%.