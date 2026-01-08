Agroseguro abona de un solo pago 10,4 millones de euros, el 90% del total por los siniestros registrados en la última campaña de olivar

Agroseguro ha comenzado este jueves 8 de enero, a abonar las indemnizaciones a las explotaciones olivareras por los siniestros registrados en la última campaña con un primer pago de 10,4 millones de euros, correspondientes mayoritariamente a siniestros relacionados con la falta de precipitaciones y las altas temperaturas y que alcanzaron unas pérdidas de once millones. Asimismo, cabe destacar que la superficie total declarada con siniestro ha superado en esta campaña las 45.000 hectáreas de olivar aseguradas.

Con este primer pago, Agroseguro deja ya abonadas más del 90% de las indemnizaciones registradas en la campaña 2025 de aceituna (11 millones) y reafirma su compromiso de satisfacerlas en el menor plazo posible tras la evaluación definitiva de los siniestros.

Del total, los productores asegurados en Andalucía reciben 7,2 millones de euros. Corresponden principalmente a olivareros asegurados de Jaén (4,5 millones), Córdoba (1,3 millones) y Málaga (0,9 millones). El resto (3,2 millones) se abona a productores de otras diez comunidades autónomas: Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Navarra.