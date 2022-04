Agroseguridad 2022 volverá a ser presencial en un nuevo encuentro internacional de la salud y seguridad ocupacional en el sector agrícola

Durante los días 19 y 20 de mayo tendrá lugar la tercera edición de Agroseguridad 2022, el Encuentro Internacional de la salud y seguridad ocupacional en el sector agrícola y la industria alimentaria, con el objetivo de seguir abordando la situación actual y los nuevos retos a los que habrá que enfrentarse en materia de seguridad y salud laboral, alimentaria y medioambiental, que se celebrará en el recinto provincial de Ferias y Congresos de Jaén.

Este Congreso nace en Jaén en 2018, de la mano de Expoliva, por la importancia de su sector agroalimentario relacionado con el olivar, y como respuesta a la falta de eventos congresuales específicos sobre esta materia, con la finalidad de construir un foro de intercambio de conocimientos para expertos nacionales e internacionales, fomentando un desarrollo cultural preventivo, comercial y económico tanto de ese sector productivo como el de servicios.

La vocación de permanencia bienal con el que se inició Agroseguridad en el calendario que deja Expoliva y los resultados positivos de las primeras ediciones, ha llevado a sus responsables a convocar este Tercer Encuentro Internacional, en el que se seguirán desarrollando temas de máximo interés en el sector.

En esta edición, que será presencial y por zoom tras tener que hacerla online en 2020, se abrirá con la Conferencia Marco. Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. “EU-OSHA’s Campaign on Healthy Workplaces Lighten the Load” (Trabajos saludables: relajemos las cargas)

Posteriormente, se celebrará la primera Mesa de debate sobre «la importancia de la industria orujera y la prevención de los riesgos asociados a su actividad». Tras ella, se desarrollará la segunda Mesa sobre «La gestión del amianto en el sector agrario e industrial». Ya en la sesión de tarde, habrá una nueva Mesa sobre «Coordinación de actividades empresariales». La jornada se complementará con talleres, microexperiencias y demostraciones a cargo de FREMAP – ASEPEYO – IBERMUTUA – FRATERNIDAD-MUPRESPA – MC MUTUAL

Posteriormente, el día 20, habrá una Mesa debate sobre «El futuro de la seguridad y salud del trabajo en la agricultura», para dar paso a la 5ª Mesa sobre «Proyectos relacionados con el sector».

La 6ª Mesa versará sobre «La Tecnología aplicada a las empresas agroalimentarias como medio para evitar los riesgos», para cerrar este ciclo de mesas con la última sobre «El Impacto de la COVID-19 y la prevención de riesgos laborales». El encuentro de Agroseguridad 2022 lo cerrará la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

