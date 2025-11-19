Agricultura publica los importes revisados para el pago de las ayudas por eco-regímenes y anuncia cambios en el acceso a los servicios SIGPAC

El Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado los importes unitarios provisionales revisados para el primer pago de las ayudas de la PAC, correspondientes a los eco-regímenes para 2025.

El Fega divide los importes en dos tramos y tiene en cuenta si la superficie acogida a los eco-regímenes -que brinda ayudas a las prácticas agrícolas y ganaderas en favor del clima y el medio ambiente- se encuentra en territorio peninsular e insular.

La mayor cuantía corresponde a los productores que se hayan acogido al eco-regimen «Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales», que puede alcanzar los 273,39 euros por hectárea, según el documento que ha publicado el Fega en su web.

El Fega ha explicado que el pago anual de estas ayudas se puede realizar en dos periodos: un anticipo del 70% del total que se podrá realizar del 16 de octubre al 30 de noviembre del año de solicitud de la ayuda, y un pago del saldo que se realizaría entre el 1 diciembre y el 30 de junio del año natural siguiente.

Sin embargo, ha precisado que en este caso los importes unitarios que acaba de revisar se utilizarán para hacer efectivo el primer pago del saldo a partir a partir del 1 de diciembre, el cual podrá alcanzar hasta el 90% del importe total de la ayuda, tal y como establece el Real Decreto 1048/2022.

Asimismo, desde el Fega recuerdan que próximamente se eliminará los accesos a los servicios SIGPAC bajo el subdominio “mapama”. Por ello, si desean seguir haciendo uso de los mismos, deberán acceder a través del subdominio “mapa”