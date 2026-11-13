Agricultura fija los importes de las ayudas directas asociadas de la PAC 2026 de leguminosas, arroz, remolacha, tomate, uva pasa y frutos secos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha difundido este viernes los importes unitarios de las ayudas directas asociadas a la superficie 2026 para los productores de cultivos de leguminosas, remolacha azucarera, tomate para transformación, frutos secos y uva pasa.

Según ha publicado en su web el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), dependiente del MAPA, estas oscilan entre los 1.071,58 euros por hectárea para la producción tradicional de uva pasa y los 25,70 €/ha para el olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental de la península, en su tramo 2.

El Fega ha precisado que estos importes se utilizarán para hacer el primer pago del saldo a partir del 1 de diciembre, el cual podrá alcanzar hasta el 90 % del total de la ayuda, y que, posteriormente, con la nueva información que remitan las comunidad autónomas, se determinará un segundo cobro en abril de 2027.

Las producciones de legumbres (garbanzo, lenteja y judía seca) contarán con una ayuda asociada de 81,12 €/ha en la península y con 94,09 €/ha en la región insular; para el resto de leguminosas, estas cuantías son de 60,71 €/ha y de 70,42 €/ha, respectivamente.

La producción de semillas certificadas de garbanzo, lenteja y judía seca tienen asignados 120 €/ha en la península y 92,8 €/ha en la región insular, y para el resto de semillas de leguminosas ambas cifras son de 76,76 €/ha y 69,60 €/ha, respectivamente.

La ayuda asociada a la producción sostenible de arroz alcanza los 150,18 €/ha en la península y los 174,21 €/ha en la región insular y la de tomate para transformación, esta vez para todo el territorio, los 314,09 €/ha.

Para los cultivos de remolacha azucarera de siembra primaveral, el importe unitario fijado es de 857,21 €/ha, y para la de siembra otoñal, de 331,25 €/ha.

La ayuda asociada al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental en la península cuenta con dos tramos, el primero de 51,41 €/ha y el segundo de 25,70 €/ha; en la región insular, solo hay un tramo y su importe es de 56,55 €/ha.

Para los frutos secos en áreas con riesgo de desertificación, el MAPA ha establecido una ayuda asociada de 56,41 €/ha para la región peninsular y de 131,24 €/ha para la insular; la primera de ellas, sujeta a un coeficiente reductor (0,998851) con el fin de garantizar el importe unitario mínimo, según el Fega.