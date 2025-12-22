Agricultura defensiva, única opción para el cereal

Juan José Laso / Presidente de APAG Guadalajara

Se acaba el año 2025. Un año con luces y muchas sobras a nivel agrícola y ganadero. Vayamos por partes.

Nuestro sector del cereal, al cual nos dedicamos la mayoría de los agricultores de esta provincia, está en una de las peores situaciones de la historia. Sin ninguna rentabilidad; en números rojos.

2025 ha sido un año marcado por una buena cosecha en general, pero no ha ido acompañado por buenos precios. Insumos con un precio altísimo y precio del cereal muy bajo. El balance económico es negativo, un año más.

Estamos practicando una “agricultura defensiva”. Utilizando un símil futbolístico,

estamos encerrados en nuestra área, sin atacar, con la única aspiración de empatar el partido, sin intentar meter un gol y lo más fácil es que perdamos de penalti en el último minuto.

Pues así estamos en el sector del cereal de Guadalajara. Invirtiendo lo mínimo, sin planes racionales de abonado, sin suplementar los nutrientes necesarios,

comprometiendo cosechas futuras. Todo esto se suma a una pésima conservación del suelo, con niveles de materia orgánica ridículos, disminuyendo los niveles de fertilidad a límites mínimos.

Desde APAG hemos alzado la voz para denunciar la situación que tenemos los

agricultores cerealistas, con manifestaciones como la que tuvimos en el mes de Junio en Guadalajara y también en Madrid, ese mismo mes, con Asaja, UPA y COAG.

Estuve reunido en el mes de Abril con el director general de Política Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, Julián Conthe, explicándole la situación real del sector del cereal en España y aportándole soluciones para evitar su desaparición, como influir en el precio del cereal nacional con la aplicación de tasas o aranceles a nivel de puertos. Recibimos buenas palabras y una cierta dosis de empatía, pero ahí ha quedado todo. En Julio se volvió a renovar el acuerdo con Ucrania en los mismos términos, sin aplicar ninguna tasa al cereal ucraniano y sin ningún límite de entrada; llevando a la ruina la cereal español.

La situación del cereal ha sido nuestro principal motivo de reivindicación en este año 2025 y lo seguirá siendo mientras continúe esta situación.

También hay luces en este año que termina. Como la coyuntura económica de la

ganadería, con precios aceptables, tanto en vacuno como en ovino. Esperemos que las cada vez más numerosas enfermedades, no compliquen esta situación.

Hemos tenido una alegría para finalizar el año. Ha salido la sentencia del recurso contencioso administrativo que presentamos contra la resolución del año 2021 que nos prohibía cosechar durante dos días del mes de Julio de ese año. Sentencia positiva para nuestra organización, que nos ha dado la razón; y que nos da fuerzas, moral y ánimo para seguir defendiendo a nuestros agricultores y ganaderos frente a la irresponsabilidad y falta de conocimientos de ciertos políticos que, en vez de apoyar y trabajar por este sector tan importante para la sociedad, se dedican a ponerle trabas y limitaciones disminuyendo nuestra rentabilidad y nuestra producción.

Una de ellas son los acuerdos comerciales de Europa con terceros países, como el Mercosur o los acuerdos con Ucrania; acuerdos desleales, que pretenden utilizar al sector agrícola como moneda de cambio y llevan a la ruina a nuestros agricultores.

Esperemos que el nuevo año nos depare, además de buenas cosechas, algo más de apoyo y el aliento suficiente para poder continuar con esta bonita labor de producir los alimentos para nuestra sociedad.