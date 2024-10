Agricultores y ganaderos se concentran ante la Consejería andaluza de Agricultura para reclamar ayudas directas ya contra la sequía

Trescientos agricultores y ganaderos concentrados por UPA Andalucía han reclamado este viernes 11 ayudas directas ya ante la grave crisis que sufre el campo andaluz debido a la sequía. Ha sido una voz unánime la que ha exigido, a las puertas de la Consejería andaluza de Agricultura en Sevilla, que el consejero Ramón Fernández Pacheco y su equipo destinen, al menos, 15 millones de euros a ayudas directas moduladas (destinadas a las primeras hectáreas y cabezas de ganado, forrajes y pienso para la ganadería, abrevaderos, etcétera) para los agricultores y ganaderos familiares que llevan más de tres años sufriendo la extrema sequía en las comarcas más orientales de Almería y Granada y buena parte de Málaga, “las grandes olvidadas por la Administración”.

El secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, ha asegurado que “parece que, porque llueva en la zona occidental, la sequía se ha acabado y es todo lo contrario. Hoy en día, las zonas orientales de Almería, Granada y Málaga están peor que hace un año. Y esa realidad es incuestionable. Desde el mes de abril, en las sucesivas mesas de interlocución, le hemos planteado a la Consejería la necesidad de encontrar herramientas que articulen mecanismos para ayudas directas por hectárea, por cabeza de ganado, centradas en la agricultura familiar, que es la que se mantiene en momentos complicados y la está pasando mal. La única respuesta que nos han dado fue en una nota vacía de contenido, sólo con un titular y el anuncio de una reunión en Sevilla, cuando tiene que ser en Almería o Granada para que vean la realidad a pie de campo. Ante la falta de respuesta, desde abril como digo, nos hemos visto abocados a esta movilización”, explica Cristóbal Cano.

UPA Andalucía reclama, además de ayudas directas, otras ayudas para cubas para el ganado; que la Consejería solvente las ayudas a los abrevaderos de 2023, que todavía hay mucha gente sin cobrar; y un mayor control de la fauna salvaje, con líneas para el vallado y para crear abrevaderos en zonas forestales”.

“LA CONSEJERÍA ESTÁ TENIENDO UNA GRAN PASIVIDAD PARA PEDIRLE AL MINISTERIO QUE PONGA EN FUNCIONAMIENTO EL FONDO DE IMPREVISTOS POR PROBLEMAS CLIMÁTICOS GRAVES, QUE VIENE DE EUROPA”

En este sentido, Cristóbal Cano recuerda que “llevamos algo más de un mes que pedimos una reunión a la nueva consejera de Medio Ambiente. No hemos tenido la suerte que sí ha tenido alguna que otra organización, que ha podido mantener ya ese encuentro. Pero desde aquí le reclamamos ayudas por los daños de la fauna salvaje, que está pasando los rigores de la sequía y que tiene que comer, y lo hace en nuestras explotaciones al no contar con agua ni pastos en las zonas forestales”.

Por su parte, la secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias, “Nos hemos visto forzados a realizar esta concentración porque la Consejería andaluza de Agricultura está teniendo una gran pasividad para pedirle al Ministerio que ponga en funcionamiento el fondo de imprevistos por problemas climáticos graves, que viene de Europa. Siguen manteniéndose como si la sequía no existiera. Estamos en una situación de abandono y sólo hemos visto reflejado algún movimiento cuando ha habido elecciones. No puede ser que nos dejen tirados en la cuneta, porque aunque llueva en el resto de Andalucía, en las zonas orientales hay mucha sequía, mucha miseria y estamos abandonando las explotaciones. Y no vamos a dejar que el trabajo, que toda la inversión que hemos hecho en los últimos años, se vaya al traste”.

En cuanto a la reunión de la próxima semana, Francisca Iglesias ha añadido: “Queríamos que se hubiera hecho en alguno de los territorios más afectados, pero la hará en Sevilla. Vale, menos es nada. Pero tendría que haber sido antes y, sobre todo, esa reunión tiene que venir con ayudas directas concretas, con dinero suficiente para esos agricultores y ganaderos que llevan tres años padeciendo la sequía”.

UPA Andalucía entiende que la Consejería de Agricultura “debe atender, de una vez por todas y de manera inminente, nuestras justas reivindicaciones. No es de justicia que año tras año sigamos sufriendo una doble tragedia: por un lado, la sequía que nos deja sin producción y sin ganaderos; por el otro, la falta de implicación de la Consejería en ayudarnos a paliar los graves problemas que sufrimos”, ha concluido la secretaria de Ganadería de UPA Andalucía.