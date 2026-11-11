Agricultores y ganaderos españoles reciben 5.294 millones en ayudas directas de la PAC hasta septiembre, el 92,58% de lo pagado el año anterior

Las ayudas directas de la PAC con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) alcanzaron los 5.294,78 millones de euros hasta el pasado 30 de septiembre, lo que equivale al 92,58% de lo pagado en todo el ejercicio anterior, que finalizó el 15 de octubre de 2025.

Así figura en el último informe mensual (septiembre de 2026) del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) sobre los pagos del Feaga, en el que se contabilizan once meses y medio del año fiscal 2026, que comenzó el 16 de octubre de 2025 y finalizó el 15 de octubre de este año.

De esos 5.294,78 millones, el importe abonado más abultado es el de la ayuda básica a la renta por la sostenibilidad (2.347,15 millones), seguido del correspondiente a eco-regímenes(1.102,03 millones), la ayuda a la renta asociada (672,59 millones) y la ayuda complementaria a la renta redistributiva (487,74 millones).

Por organismos pagadores, los pagos más importantes desde que se inició este ejercicio han sido realizados por la comunidad autónoma de Andalucía (1.328,04 millones de euros), Castilla y León (965,80 millones) y Castilla-La Mancha (719,45 millones).

OTROS FONDOS PARA DESARROLLO RURAL

Los pagos relativos a las intervenciones de Desarrollo Rural del Plan Estratégico de la PAC 2023/27 acumulan a 30 de septiembre de 2026 un total de 1.200,16 millones de euros; de ellos, destacan los pagos correspondientes a la intervención «Compromisos medioambientales y climáticos y otros relacionados con la gestión» (396,75 millones).

Le siguen la intervención «Inversiones», con 378,67 millones de euros, y la de «Zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas», con 150,98 millones.

PAGOS FEAGA ACUMULADOS – EJERCICIO 2026 (Del 16 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026) CC.AA. Y FEGA Euros % / Total Ejer.2025 ANDALUCÍA 1.328.041.979,93 89,49 ARAGÓN 436.107.568,70 94,95 ASTURIAS 65.504.676,59 96,53 BALEARES 39.123.915,19 99,33 CANARIAS 268.677.740,45 99,37 CANTABRIA 46.747.938,20 99,02 CASTILLA-LA MANCHA 719.450.876,34 95,22 CASTILLA Y LEÓN 965.796.087,90 97,67 CATALUÑA 263.607.444,13 88,22 C.VALENCIANA 115.391.255,15 77,93 EXTREMADURA 527.617.967,87 95,72 GALICIA 176.943.691,42 95,87 MADRID 46.035.670,04 99,84 MURCIA 88.356.207,91 62,16 NAVARRA 111.711.136,52 91,79 PAÍS VASCO 47.377.921,10 85,59 LA RIOJA 38.287.760,70 75,25 FEGA 10.004.053,49 131,87 TOTAL 5.294.783.891,63 92,58

Fuente: FEGA