Agricultores y ganaderos españoles reciben 5.294 millones en ayudas directas de la PAC hasta septiembre, el 92,58% de lo pagado el año anterior

Las ayudas directas de la PAC con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) alcanzaron los 5.294,78 millones de euros hasta el pasado 30 de septiembre, lo que equivale al 92,58% de lo pagado en todo el ejercicio anterior, que finalizó el 15 de octubre de 2025.
Así figura en el último informe mensual (septiembre de 2026) del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) sobre los pagos del Feaga, en el que se contabilizan once meses y medio del año fiscal 2026, que comenzó el 16 de octubre de 2025 y finalizó el 15 de octubre de este año.
De esos 5.294,78 millones, el importe abonado más abultado es el de la ayuda básica a la renta por la sostenibilidad (2.347,15 millones), seguido del correspondiente a eco-regímenes(1.102,03 millones), la ayuda a la renta asociada (672,59 millones) y la ayuda complementaria a la renta redistributiva (487,74 millones).
Por organismos pagadores, los pagos más importantes desde que se inició este ejercicio han sido realizados por la comunidad autónoma de Andalucía (1.328,04 millones de euros), Castilla y León (965,80 millones) y Castilla-La Mancha (719,45 millones).
OTROS FONDOS PARA DESARROLLO RURAL
Los pagos relativos a las intervenciones de Desarrollo Rural del Plan Estratégico de la PAC 2023/27 acumulan a 30 de septiembre de 2026 un total de 1.200,16 millones de euros; de ellos, destacan los pagos correspondientes a la intervención «Compromisos medioambientales y climáticos y otros relacionados con la gestión» (396,75 millones).
Le siguen la intervención «Inversiones», con 378,67 millones de euros, y la de «Zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas», con 150,98 millones.
|PAGOS FEAGA ACUMULADOS – EJERCICIO 2026
(Del 16 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026)
|CC.AA. Y FEGA
|Euros
|% / Total Ejer.2025
|ANDALUCÍA
|1.328.041.979,93
|89,49
|ARAGÓN
|436.107.568,70
|94,95
|ASTURIAS
|65.504.676,59
|96,53
|BALEARES
|39.123.915,19
|99,33
|CANARIAS
|268.677.740,45
|99,37
|CANTABRIA
|46.747.938,20
|99,02
|CASTILLA-LA MANCHA
|719.450.876,34
|95,22
|CASTILLA Y LEÓN
|965.796.087,90
|97,67
|CATALUÑA
|263.607.444,13
|88,22
|C.VALENCIANA
|115.391.255,15
|77,93
|EXTREMADURA
|527.617.967,87
|95,72
|GALICIA
|176.943.691,42
|95,87
|MADRID
|46.035.670,04
|99,84
|MURCIA
|88.356.207,91
|62,16
|NAVARRA
|111.711.136,52
|91,79
|PAÍS VASCO
|47.377.921,10
|85,59
|LA RIOJA
|38.287.760,70
|75,25
|FEGA
|10.004.053,49
|131,87
|TOTAL
|5.294.783.891,63
|92,58
Fuente: FEGA