Agricultores aragoneses verán bonificados sus seguros en el momento de la contratación, pero piden que se haga con efecto retroactivo

La publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la Orden AGA/1134/2025, por la que se convocan las subvenciones a la contratación de seguros agrarios en esta Comunidad, para las líneas suscritas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025, «supone la consecución de una reivindicación histórica de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, ya que a partir de ahora los agricultores y las ganaderas verán bonificados sus seguros en el momento de la contratación, lo que reducirá costes a las explotaciones y eliminará la demora en los cobros». Pese a este logro, ahora reclaman que la medida tenga efecto retroactivo.

Por eso, según la organización agraria, todavía queda margen de mejora, de ahí que reclame al Departamento de Agricultura la aplicación de la bonificación con efecto retroactivo a todas las pólizas suscritas durante 2025. Una medida que haría posible que todos los agricultores y agricultoras que han contratado este año seguros de fruta, maíz y otros cereales cobren la subvención inmediatamente.

Tras un verano marcado por la acción de las tormentas, casi siempre acompañadas de granizo, que han descargado con virulencia arrasando principalmente parcelas de fruta y maíz, los agricultores y agricultoras han perdido buena parte de sus producciones y, en consecuencia, de sus ingresos, lo que les conduce a una situación económica de vulnerabilidad. Además, los bajos precios percibidos en el cereal de invierno y en el melocotón amarillo también están lastrado la rentabilidad de las explotaciones.

Con el objetivo de inyectar liquidez al sector, UAGA insta al Departamento de Agricultura a aplicar la bonificación y a hacer el ingreso de la subvención a todos los beneficiarios a la mayor brevedad posible.