AGCO, Your Agriculture Company, fabricante y distribuidor mundial de equipos agrícolas, organizó el pasado 14 de mayo con éxito su primer Evento telemático de Proveedores EME con aproximadamente 750 participantes, el primero de su clase y tamaño en el sector. A pesar del coronavirus y del necesario distanciamiento social, AGCO está aprovechando las capacidades digitales para mantener un estrecho contacto con sus proveedores clave.

AGCO demostró cómo está liderando el camino, ejecutando sus planes de recuperación

frente al coronavirus y entusiasmando a los proveedores con una ruta colaborativa hacia la

innovación competitiva, la resistencia y la agilidad. AGCO también honró en este evento telemático a 5 nuevos proveedores que alcanzaron nivel de socio y presentó a los ganadores del Premio al Proveedor 2019 en 6 categorías, así como un Premio a los logros de toda una vida.

“Me gustaría agradecer calurosamente a nuestros proveedores su constante compromiso y

apoyo, que han ayudado a AGCO a reiniciar su producción en los centros de fabricación de

EME antes y más rápido que otros”, dijo Konstantin Meier-Kulenkampff, Vicepresidente de

Compras y Materiales, EME.

“Este reinicio de la producción es clave para cumplir con la declaración de la Nueva Visión de AGCO, ya que, hoy más que nunca, necesitamos ser capaces de ofrecer “Soluciones

sostenibles de alta tecnología para los agricultores que alimentan al mundo”, añadió Eric Hansotia, Vicepresidente Primero y Director de Operaciones. El Sr. Hansotia explicó las

iniciativas estratégicas de AGCO en este evento telemático para conseguir un crecimiento rentable y ayudar a AGCO a mantenerse a la vanguardia.

“El futuro del sector agrícola se basa en la fuerte sustancia y propósito de la agricultura. La

demanda de los clientes se ha visto influida positivamente por la confianza de los agricultores europeos y AGCO persigue el crecimiento de su cuota de mercado. Invito a los proveedores a participar y a desempeñar un papel esencial en el desarrollo futuro de la estrategia de

AGCO”, dijo Torsten Dehner, Vicepresidente Primero y Director General de EME, al tiempo que proporcionaba una perspectiva de los clientes y los distribuidores a los tiempos sin precedentes que acabamos de atravesar con la amenaza del coronavirus.

“Para apoyar su nueva visión, AGCO desarrolló, Estrategias para Soluciones Sostenibles y

hoy mostramos las áreas en las que se basa en las soluciones innovadoras de los

proveedores para ofrecer una productividad sostenible, específicamente Conectividad,

Automatización, Robótica, Electrificación y Combustibles del Futuro”. Dijo el Dr. Benno

Pichlmaier, Director de Tecnología e Innovación Global Pekka Ingalsuo, Director de la Oficina de Estrategia de Plataformas y Procesos, presentó en el evento telemático la hoja de ruta para la introducción de nuevos desarrollos y productos de AGCO.

“La estrategia de módulos y plataformas globales de AGCO sigue respaldando los componentes y módulos habituales en sistemas comunes, y las ideas de los proveedores son bienvenidas para apoyar la optimización de costes, la reducción de la complejidad y las economías de escala”, explicó el Sr. Ingalsuo

Josip T. Tomasevic, Vicepresidente Primero y Director de Adquisiciones, explicó los tres

pilares de la estrategia de Compras y Cadena de Suministro de AGCO: Innovación

Competitiva, Resistencia y Agilidad, y cómo AGCO acoge a sus proveedores para que

colaboren en cada una de estas áreas. Animó a los proveedores a embarcarse

conjuntamente en el “Camino al socio” de AGCO durante el evento telemático.

Wolfgang Geiger, Director de Compras de Alemania y Director de Productos Básicos Globales Sistemas Eléctricos/Electrónicos e Hidráulicos, rindió homenaje a los cinco nuevos proveedores de nivel de socio de AGCO: Argo-Hytos, Grammer, Leoni, Procurence y Trelleborg Sealing Solutions.

Ganadores

En este evento telemático también se presentó a los ganadores del Premio al Proveedor 2019 en 6 categorías, así como un Premio a los logros de toda una vida.

Ganador del Premio al Proveedor del Año: Erkunt

Desde que empezó a trabajar con AGCO en 2004, Erkunt ha demostrado en múltiples ocasiones que trata a AGCO como cliente preferente y socio estratégico. El alto nivel de colaboración y asociación estratégica con Erkunt ha sido fundamental para mejorar los resultados comerciales. La flexibilidad de Erkunt le permitió reaccionar rápidamente y con cortos plazos de entrega para apoyar a ACGO en momentos críticos. Erkunt también ha mostrado su ventaja innovadora, siendo al mismo tiempo competitivo y ágil en la introducción de nuevos productos. Durante la crisis del Coronavirus, Erkunt hizo un esfuerzo extra para salvaguardar la producción de AGCO Power.

Ganador del Premio a la Innovación y Colaboración: Preh

Preh ha destacado en innovación para la nueva e innovadora interfaz hombre-máquina de AGCO, ya que se ha comprometido mucho durante la fase de creación y desarrollo y es un proveedor muy comprometido con AGCO. En poco más de tres años, AGCO-Fendt

y Preh han diseñado y desarrollado la simbiosis perfecta entre el operador y la máquina, lo

que permitirá a nuestros clientes ser más productivos y eficientes. Para alcanzar este

ambicioso objetivo, ambos equipos han ido más allá, mostrando una gran colaboración,

rendimiento y transparencia. Desde el principio, AGCO contó con toda la atención de la alta

dirección de Preh. Nunca dudaron en compartir las últimas tecnologías e innovaciones con

AGCO. Esto y el gran apoyo de su equipo hicieron que el proyecto fuera un gran éxito.

Ganador del Premio a la Calidad y el Desempeño en la Entrega: Motorenfabrik Hatz

Motorenfabrik Hatz logró un excelente rendimiento de entrega a tiempo del 100% a lo largo de 2019, no sólo para la fábrica de motores AGCO Power en Linnavuori, sino también para la fábrica sudamericana de AGCO en Mogi das Cruzes. Aún más impresionante, esta puntuación

del 100% se ha mantenido durante los desafiantes meses de 2020, mostrando la flexibilidad necesaria y manteniendo el nivel de rendimiento alto. El rendimiento de calidad de Hatz no es menos impresionante. Durante todo el año 2019, Motorenfabrik Hatz alcanzó un PPM CERO, continuando el fuerte rendimiento ya mostrado durante los años anteriores. El equipo de Hatz ha demostrado que la gestión de la calidad no es un cliché, sino una filosofía puesta en práctica.

Ganador del Premio de Posventa: Optibelt

Optibelt es un verdadero proveedor global de AGCO y AGCO Parts, suministrando cerca de 800 referencias de piezas en el canal de posventa, a través de 6 almacenes en EME, NA y SA, la mayor parte de los cuales se suministran en Ennery y Breganze. En 2019, Optibelt consiguió aumentar su rendimiento de entrega a tiempo en un 30%, teniendo en cuenta la flexibilidad adicional para apoyar el suministro a corto plazo en períodos de demandas no planificadas de los clientes. Optibelt se destacó por ser muy flexible, comprometido con las mejoras, y muy solidario con las actividades de reducción de costos del mercado secundario.

Ganador del premio al proveedor indirecto: Gross & Perthun

Gross & Perthun lleva más de 70 años formando parte de la historia de AGCO- Fendt. Suministran productos de pintura líquida y en polvo de alta calidad a todas las fábricas alemanas y a Linnavuori en Finlandia. Durante esta larga y fructífera colaboración, Gross & Perthun ha desarrollado un profundo conocimiento de los productos, la organización y los requisitos detallados de AGCO a través de sus dedicados técnicos y su amplia plantilla. Gross & Perthun ha aportado su experiencia en la industria de los revestimientos y ha mantenido a AGCO al día en cuanto a tecnología, calidad y requisitos medioambientales, lo que se traduce en una elevada satisfacción del cliente. Gross & Perthun ha trabajado de forma proactiva para identificar mejoras en las operaciones y en los costes, apoyando la iniciativa de mejora de los márgenes de AGCO en 2019.

Ganador del premio al proveedor de servicios de logística: Ahola Transport

Ahola Transport cumple todos los requisitos para una relación duradera. Durante muchos años, AGCO y Ahola han mantenido una cooperación muy exitosa que se ha caracterizado por el respeto mutuo y la estrecha colaboración. Lo que hace que esta empresa sea tan especial es su enfoque en las necesidades de los clientes y su dedicación a hacer las cosas de la manera correcta. Las operaciones diarias se gestionan de forma eficaz y transparente, y siempre están dirigidas a alcanzar los objetivos de calidad y rendimiento de AGCO. Aunque gestiona más de 100 líneas de más de 9 países para las cadenas de fabricación y de suministro del mercado de piezas de recambio de AGCO, Ahola nunca ha estado por debajo de una tasa media de entrega puntual del 99% a lo largo de los años. Ahola está firmemente dedicada a cumplir los requisitos de AGCO, muestra una gran flexibilidad para encontrar soluciones rápidas en situaciones muy críticas y se comunica de forma eficaz con AGCO y sus socios de la cadena de suministro, lo que se traduce en un rendimiento excepcional.

Ganador del Premio a la Trayectoria: Stefano Bettinelli

Mauro Garcin, Director Mundial de Mercancías Powertrain & Periphery, NPI / Compras Avanzadas e Innovación de Proveedores, rindió homenaje a Stefano Bettinelli por su

excepcional colaboración y apoyo como punto de contacto clave de Trelleborg para AGCO desde 2006. Stefano comprendió desde el principio lo que significaba prestar un servicio satisfactorio a una empresa multimarca y ayudó a gestionar todos los desafíos, incluida la escasez de neumáticos en 2007 y 2008, y muchos otros, con una clara orientación al cliente, buscando siempre soluciones beneficiosas para todos y dando prioridad a AGCO como fabricante de equipos originales, en lugar de aprovechar las oportunidades del mercado de posventa a corto plazo. La visión a largo plazo y el enfoque centrado en el cliente de Stefano dieron sus frutos, ya que consiguió que el negocio de Trelleborg con AGCO creciera

significativamente en el transcurso de 12 años. Tanto a nivel profesional como personal, ha

sido un gran placer trabajar con Stefano y puede estar orgulloso de sus logros y de su

excepcional carrera.