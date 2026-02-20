Afammer y Fundación Notariado firman un convenio para acercar el asesoramiento jurídico y la formación a las familias y mujeres rurales

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) y Fundación Notariado, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de ofrecer formación y asesoramiento jurídico a los habitantes del medio rural, especialmente a las mujeres, contribuyendo así a la protección de las familias y a la toma de decisiones informadas y seguras y de esta forma contribuir a la igualdad real de oportunidades.

El acuerdo ha sido firmado por Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado y Fundación Notariado, y Carmen Quintanilla Barba, presidenta nacional de Afammer.

Este convenio supone un paso muy importante a la hora de acercar información jurídica clara y comprensible a los pueblos. El objetivo de este acuerdo, es ayudar a las familias, especialmente a las mujeres rurales, a que puedan conocer mejor sus derechos y a afrontar con mayor seguridad situaciones relacionadas con la vida familiar, las herencias, la vivienda, los contratos o el desarrollo de una actividad profesional o empresarial.

UN CONVENIO PARA ACERCAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS PUEBLOS

A través de esta colaboración, Afammer y Fundación Notariado trabajarán de manera conjunta para poner en marcha sesiones formativas y charlas divulgativas, que podrán desarrollarse tanto de forma presencial como online, impartidas por notarias y notarios.

Carmen Quintanilla ha destacado que el acuerdo con Fundación Notariado cobra especial relevancia en el medio rural, “porque el acceso a este tipo de información no siempre es sencillo y contar con asesoramiento fiable puede marcar la diferencia a la hora de prevenir conflictos, proteger a las familias y reforzar su autonomía y tranquilidad”.

En este sentido, la presidenta nacional de Afammer ha afirmado que la intención de este acuerdo es que “ninguna mujer rural se sienta desprotegida”.

La presidenta del Consejo General del Notariado y Fundación Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, ha subrayado que “el Notariado está profundamente arraigado en el medio rural: más de 660 notarías prestan servicio en municipios de menos de 15.000 habitantes, ofreciendo asesoría, cercanía, confianza y seguridad jurídica preventiva allí donde más se necesita”.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años y las primeras actividades se desarrollarán como proyecto piloto en Castilla-La Mancha, con la previsión de extender progresivamente esta iniciativa a todo el ámbito rural de España.