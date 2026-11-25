Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) ha presentado su manifiesto, en el que vuelve a poner el foco en las dificultades añadidas que encuentran las mujeres rurales al vivir en un pueblo para denunciar y salir de las situaciones de violencia, así como en todas las formas de violencia que sufren las mujeres, incluida la violencia digital.

Bajo el lema «El silencio no puede ser la respuesta. Que el silencio y el aislamiento de nuestros pueblos no oculten la violencia», Afammer quiere visibilizar una realidad que, pese a su gravedad, continúa siendo especialmente difícil de detectar y combatir en los municipios más pequeños.

«Cada 25 de noviembre volvemos a alzar la voz para recordar a las mujeres que ya no están, acompañar a quienes sufren violencia y, sobre todo, para volver a denunciar con firmeza que la protección de las mujeres y la igualdad no pueden depender del distrito postal«, señala la presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, quien recuerda que la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos.

Los datos reflejan la gravedad de esta realidad. En 2025, en España, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, de las cuales 16 residían en municipios rurales de menos de 2.000 habitantes. Ninguna de estas 16 mujeres había denunciado previamente a su agresor. Una realidad que evidencia las dificultades que todavía encuentran muchas mujeres para pedir ayuda y acceder a los mecanismos de protección.

Esta situación sigue siendo alarmante en 2026. En lo que va de año, 47 mujeres han sido asesinadas en España y 19 de ellas residían en municipios de menos de 20.000 habitantes. Unas cifras que vuelven a poner de manifiesto la necesidad de reforzar la prevención y garantizar que las mujeres, independientemente de dónde vivan, puedan contar con recursos de protección y apoyo.

OCHO REIVINDICACIONES PARA QUE NINGUNA MUJER QUEDE ATRÁS

Desde Afammer recuerdan que denunciar en un pueblo puede resultar especialmente difícil. La cercanía entre vecinos, el miedo a ser señaladas, la presión del entorno, la dependencia económica y la ausencia de servicios especializados próximos pueden convertirse en obstáculos para romper el silencio. Por ello, la organización reclama acercar los recursos a las zonas rurales, reforzar los servicios de atención y acompañamiento y garantizar una financiación suficiente y sostenida para las políticas de prevención y protección.

Asimismo, considera imprescindible incorporar la perspectiva rural en el diseño de las políticas públicas y reforzar la prevención de la violencia digital desde edades tempranas, garantizando que las mujeres, vivan donde vivan, puedan acceder a los mismos recursos y oportunidades de protección.

LA VIOLENCIA TAMBIÉN SE EJERCE A TRAVÉS DE LAS PANTALLAS

Los datos recogidos por Afammer en su manifiesto reflejan la dimensión de este problema: casi 1,9 millones de mujeres han padecido acoso sexual digital y el 80 % de las mujeres jóvenes en España ha sufrido violencia digital.

En este sentido, desde la organización ponen el foco en las nuevas formas de violencia que se producen en los entornos digitales, como el control del teléfono móvil, la exigencia de compartir contraseñas o la ubicación, la vigilancia de las conversaciones o las amenazas de difundir imágenes íntimas. Para combatir estas conductas, la organización desarrolla diferentes acciones de sensibilización a lo largo del año, a través de programas como Tejiendo Redes: comunidades rurales frente a nuevas formas de violencia machista o Redes de Igualdad Rural, que ponen el foco en la prevención de la violencia digital y la educación juvenil contra la violencia hacia las mujeres, entre otros proyectos.

Afammer ha desarrollado diferentes materiales descargables y audiovisuales como podcast o infografías que están disponible en su web, canal de youtube y en las diferentes redes sociales de la organización.

«No podemos permitir que las pantallas se conviertan en un espacio donde se reproduzcan las mismas desigualdades y comportamientos machistas que llevamos décadas combatiendo fuera de ellas», advierte Quintanilla.

EDUCAR EN IGUALDAD, RESPETO Y EN LA IMPORTANCIA DE CONSTRUIR RELACIONES SALUDABLES EN EDADES TEMPRANAS

La presidenta nacional de AFAMMER insiste en que la educación en igualdad, el respeto y el consentimiento desde edades tempranas son imprescindibles y deben llegar también a las escuelas y a los jóvenes de nuestros pueblos.

Además, recuerda que la violencia machista tiene muchas caras y no siempre deja señales visibles. Está presente en el maltrato psicológico, que deteriora la autoestima de las mujeres; en la violencia económica, que utiliza la dependencia para controlar sus vidas o en la violencia vicaria, que utiliza a los hijos e hijas para seguir haciendo daño a sus madres.

«También debemos prestar una atención especial a las mujeres mayores y a aquellas que tienen discapacidad, porque el aislamiento y la dependencia pueden agravar todavía más su vulnerabilidad», subraya Carmen Quintanilla.

Afammer invita a consultar y difundir su manifiesto con motivo del 25 de noviembre: https://www.afammer.es/manifiesto-por-el-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer-25-de-noviembre-de-2026/