Afammer crea el programa Conect@ en Rural, una comunidad online para impulsar la transformación digital de las mujeres rurales

Afammer (Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural) ha lanzado el programa Conect@ en Rural | Red Digital de Mujeres Rurales, una comunidad online que va mucho más allá de ser un simple grupo de Facebook.

Es una red digital de apoyo y contactos, creada específicamente para mujeres que viven en municipios rurales y desean avanzar en su formación digital. Las mujeres que forman parte de esta red podrán difundir sus iniciativas de emprendimiento en entornos online, acceder a oportunidades de empleo digital, descubrir herramientas útiles y compartir consejos para mejorar su desarrollo profesional en el ámbito digital.

Otro de los objetivos principales de esta comunidad es reforzar e impulsar la presencia de mujeres y jóvenes rurales en las profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), contribuyendo así a reducir la brecha digital de género en el entorno rural.

Esta acción se enmarca dentro del programa «Conecta en Rural. Mujeres Digitales por la Igualdad» que Afammer desarrolla con la subvención del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Además, este grupo busca fomentar la colaboración, el aprendizaje compartido y el empoderamiento digital, proporcionando un entorno seguro, participativo y activo donde las mujeres puedan conectar, crecer y apoyarse mutuamente.

“Queremos ofrecer un espacio digital donde las mujeres rurales puedan compartir conocimientos, recursos y apoyo. No se trata solo de usar tecnología, sino de construir comunidad y generar oportunidades”, destaca Carmen Quintanilla, presidenta nacional de AFAMMER.

“Cómo acceder fácilmente a esta red digital creada para mujeres rurales”

La Comunidad “Conect@ en Rural” pretende convierte en una herramienta clave para acercar a las mujeres rurales a la transformación digital y al empoderamiento colectivo. A través de esta comunidad podrán:

Acceder a contenidos formativos y recursos útiles para el empleo y el emprendimiento.

Descubrir herramientas digitales adaptadas al entorno rural.

Compartir experiencias, dudas y consejos en un entorno cercano y seguro.

Establecer vínculos con otras mujeres rurales que comparten objetivos e intereses comunes.

Participar en temas de debate semanales sobre tecnología, innovación rural, oportunidades laborales y más.

LA PLATAFORMA CONECT@ EN RURAL DE AFAMMER: UNA VENTANA ABIERTA AL FUTURO DIGITAL DE LAS MUJERES RURALES

Unirse a esta comunidad es muy sencillo. Aquellas mujeres residentes en municipios rurales que deseen formar parte de ella tan solo tienen que acceder al siguiente enlace y solicitar su entrada pulsando en el botón “Unirte al grupo”: https://www.facebook.com/groups/conectarural

Una vez dentro, las participantes podrán presentarse e interactuar con el resto de mujeres que forman parte de la comunidad. Afammer pretende que este grupo se convierta en un espacio seguro, respetuoso y de confianza, donde todas las mujeres rurales se sientan escuchadas, acompañadas y valoradas.

De esta forma, Afammer refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades en el medio rural, ofreciendo una red de apoyo activa y útil, donde mujeres de toda España pueden compartir inquietudes, generar alianzas y avanzar juntas en su transformación digital.

Más información: https://www.afammer.es/programa-conecta-en-rural-mujeres-digitales-por-la-igualdad/