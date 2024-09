Advierten que la vendimia catalana se reducirá este año más de un 40% por la sequía con pérdidas en algunas DO del 50 al 85%

La organización agraria Unió de Pagesos ha estimado que la vendimia en Cataluña será este año más de un 40% inferior a la de 2023 a causa de la fuerte sequía, y exige al gobierno de la Generalitat ayudas para afrontar las pérdidas y replantar las viñas muertas, según un comunicado emitido este martes.

La cosecha de la Denominación de Origen Calificada (DOC) Priorat ha caído una 68% según Unió de Pagesos; la de la Denominación de Origen (DO) Penedès, un 46%; la de la DO Terra Alta, un 48,5%; la de la DO Empordà, un 41,4%; la de la DO Pla de Bages, un 73%; la de la DO Montsant, un 53%; y la de la DO Costers del Segre, un 85%.

El sindicato agrario ha advertido también de que, aunque el precio de compra de la uva ha aumentado por la falta de producción, todavía no es suficiente para garantizar la rentabilidad del sector.

Unió de Paseos ha señalado, además de las pérdidas de más de un 40% de la vendimia, que el aumento de las temperaturas a partir de la segunda quincena de julio ha favorecido la presencia del hongo mildiu larvado, que se ha sumado a los «ataques persistentes» del mosquito verde.

«Todo ello ha contribuido a que la campaña sea escasa y con poco grado alcohólico», ha apuntado el sindicato agrario.

Cabe recordar que los daños provocados por la sequía se están extendiendo a numerosos cultivos por toda Cataluña. El más reciente ha sido la advertencia de que esta campaña la producción de pera catalana se reducirá un 60% por la incidencia de la sequía y los golpes de calor de la campaña anterior, y calculan que este año las pérdidas para el campo serán de 8.255 euros por hectárea por la cosecha menor y el incremento de los costes de producción.