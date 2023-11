Advierten de que se pretende decretar el vacío sanitario de explotaciones con tan solo un positivo confirmado de tuberculosis bovina

Unión por la Ganadería ha dado la bienvenida a un nuevo colectivo ‘Plataforma Defensa Ganadera Sayago’, constituida por más de cien ganaderos de toda la comarca zamorana, durante la reunión celebrada en Salamanca en la que por primera vez participó la nueva plataforma zamorana y donde expuso la grave situación por la que están pasando, «ya que se pretende decretar el vacío sanitario de explotaciones con tan solo un positivo confirmado de tuberculosis bovina«.

Según aseguraron, la administración tiene como objetivo alcanzar la prevalencia del 0,1% y declarar la provincia de Zamora como indemne en tuberculosis bovina. Sin embargo, los ganaderos no están dispuestos a que esas pretensiones supongan el sacrificio de una gran cantidad de sus animales si se decreta el vacío sanitario de explotaciones con tan solo un positivo.

«El esfuerzo y el sacrificio que suponen estas medidas, recae directamente sobre los ganaderos, que ya de por sí están muy castigados por la sequía, el incremento de los costes de producción, la reforma de la PAC y nuevas enfermedades como la EHE o la lengua Azul», aseguraron..

Como explican los ganaderos, las medidas que se pretenden tomar, aparte de ser muy lesivas para sus intereses y los del sector en general, «no van a ser efectivas, no se puede erradicar la enfermedad en una zona muy en contacto con comarcas vecinas de la provincia de Salamanca con una prevalencia alta y con una presencia significativa de fauna silvestre incontrolada, que hace de vector y reservorio de la enfermedad. De qué va a servir matar tantas vacas si la enfermedad va a volver de la mano de los animales salvajes” se preguntan los ganaderos.

LA EHE SE PUEDE ESTAR ESTABILIZANDO AUNQUE CRITICAN QUE LAS CIFRAS DE LAS AYUDAS DE LA JUNTA «NO CUADRAN»

Por otro lado desde Unión por la Ganadería se ha hecho una valoración de los datos oficiales facilitados por la Junta de Castilla y León sobre la evolución de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), datos que según indican siguen estando lejos de la realidad, ya que muchos ganaderos no han hecho las comunicaciones todavía. Sin embargo creen que «sí se puede desprender del análisis de los mismos que la enfermedad se puede estar estabilizando en la actualidad pero no hay que perder de vista que los datos recogidos en los últimos tres meses no reflejan ni mucho menos la dimensión del problema que estamos sufriendo».

Datos acumulados de comunicaciones de ganaderos provincia de Salamanca 03/11/2023

Nº de explotaciones 2.257

Censo total investigado 308.058

Animales con síntomas 42.704

Animales muertos 4.629

Explotaciones visitadas 280

El colectivo Unión por la Ganadería hizo también una valoración de las ayudas publicadas por la Junta de Castilla y León para los ganaderos afectados por la EHE, “estamos analizando el listado, las cifras no cuadran, ningún ganadero entiende el cálculo que se ha realizado y estamos a la espera de que nos lo aclaren».

