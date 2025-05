Advierten de que Murcia ya ha perdido más de la mitad de hectáreas de viñedo en menos de 25 años y que se deben tomar medidas urgentes

Unión de Uniones Región de Murcia, ante el comienzo del calor, ha hecho un balance de la situación del viñedo en el territorio y ha puesto de manifiesto la importancia de buscar soluciones a una producción que no para de menguar, ya que Murcia ha pasado de contar con más de 45.000 has. plantadas a comienzo de siglo, a tener, según su registro vitícola, menos de 21.000 has. de potencial. Es decir, ha perdido más de la mitad de hectáreas de viñedo en menos de 25 años.

Además, esta reducción puede acelerarse por los problemas fitosanitarios existentes, la falta de incorporación de jóvenes al sector y la incertidumbre derivada de la guerra arancelaria desatada en los principales mercados de destino.

La organización recuerda que la región cuenta con tres DOP, de prestigio volcadas en los mercados de exportación que recientemente, además, han sufrido los efectos de una fuerte granizada que calcula en un 65% de media de daños en parcelas de viñedos de la DO Jumilla, con una pérdida de valor medio de producción de 35 millones de euros.

EL MUSEO DEL VINO DE JUMILLA REUNIRÁ A VITICULTORES DE LA ZONA PARA DEBATIR SOBRE RETOS Y SOLUCIONES DEL SECTOR

Unión de Uniones Región de Murcia, a través de su organización estatal, ha realizado propuestas de mejora entre las que se encuentra el arranque y su financiación, así como el ajuste y la necesaria flexibilidad de las intervenciones enmarcadas en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISVB).

Sobre éstas, el cambio climático o la pertinencia de las medidas adoptadas como ampliación de los plazos de replantación, potenciación de la vendimia en verde, ampliación temporal de los proyectos de promoción, vinos bajos o sin alcohol, entre otras y, de manera complementarias las demandas que habrán de plantearse de cara a la nueva PAC 2028 – 2034, la organización debatirá la semana que viene en unas jornadas en Jumilla.

Unión de Uniones Región de Murcia acogerá a distintos viticultores de la zona durante dos días en los que también se presentarán algunos proyectos de valorización para frenar esa pérdida de más de la mitad de hectáreas de viñedo en menos de 25 años.

Las jornadas se realizarán los próximos días 4 y 5 de junio y contarán con la participación por videoconferencia de María Gafo Gómez – Zamalloa, de la DG Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea.