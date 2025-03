Advierten de que el vacuno de carne se verá mucho más golpeado por el acuerdo UE-Mercosur de lo que dicen los estudios de impacto

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha presentado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios un informe de evaluación de impacto del Acuerdo UE-Mercosur centrado en el sector del vacuno de carne estatal que profundiza en cuestiones específicas del sector de vacuno de carne frente al acuerdo comercial.

Unión de Uniones, que ha presentado este informe en el marco de la reunión de trabajo con el Ministerio sobre carne de vacuno este miércoles, señala que la Comisión Europea se estaría equivocando cuando solo refleja que desde Mercosur entraría el 0,7% su producción, sin explicar que el bloque es el primer productor y concentra el 25% de la producción mundial de carne de vacuno.

La organización profesional agraria señala que desde las administraciones europeas y estatales deberían darse datos de lo que supone la cuota negociada sobre el consumo en España y en la UE con total transparencia y no sólo diciendo lo que conviene o cifras incompletas.

CORTES DE ALTO VALOR DESDE MERCOSUR QUE INCREMENTARÍAN EL IMPACTO NEGATIVO

En este sentido toda la cuota de vacuno de carne de Mercosur podría llegar a suponer un 14,4% del consumo aparente de carne de vacuno anual de España, consideración un tanto extrema, pero no descabellada. «No hemos observado ninguna medida que impida que las importaciones desde Mercosur se concentren en un solo país o unos pocos países, y es algo que ya ha ocurrido también con las medidas de comercio con Ucrania» declara Mariano Lidio Rodríguez, ganadero y responsable de vacuno de carne de Unión de Uniones.

Asimismo, se señala que las evaluaciones de impacto no mencionan, y, si lo hacen, no profundizan en ello, sobre la realidad de los posibles riesgos para el mercado de la cuota negociada con Mercosur.

Sólo un estudio de impacto reconoce la segmentación del mercado de la carne de vacuno, es decir, que desde Mercosur se tiende a exportar los cortes más valiosos de las canales.

En este contexto, la cuota negociada con Mercosur no debería compararse con la producción o consumo totales, sino con la de cortes de alto valor, con lo que la realidad del impacto se multiplicaría y reflejaría una situación muy grave, ya que estos cortes arrastran al resto del precio de las canales que hundirían al mercado estatal y europeo.

LAS DIFERENCIAS EN LA PRODUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS NORMATIVAS VIGENTES INTENSIFICAN LA COMPETENCIA DESLEAL

Además de las ventajas competitivas de los países de MERCOSUR por las características propias de la explotación (tamaño de las explotaciones y su economía de escala), Unión de Uniones también incide en las diferencias competitivas por motivos regulatorios, por ejemplo, según estudios comparativos, el vacuno de carne alemán se enfrenta a unos costes un 78% superiores asociados a la normativa europea que las normativas comparables en terceros países.

La organización también advierte de la situación en cuanto a la reciprocidad: un informe de la DG de Sanidad y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea asegura que Brasil no puede garantizar de manera confiable que en los bovinos de la carne exportada no se haya usado oestradiol 17β (hormona prohibida en la UE, pero legal en Brasil para fines zootécnicos, incluso en bovinos), «esto tira por tierra cualquier argumento que nos den sobre reciprocidad si la propia Comisión reconoce que Brasil no puede asegurar de forma fiable que la carne de vacuno que ya se está trayendo a la UE haya sido producida con hormonas» denuncian desde Unión de Uniones.

La organización también denuncia la situación al respecto del reglamento de deforestación. En este sentido, denuncia que «el MAPA no ha sabido indicar en qué punto del acuerdo se recoge que la carne que venga de Mercosur tenga que cumplir también con este reglamento, cuando países como Brasil están en el punto de mira precisamente por esta deforestación asociada a su producción de carne de vacuno, cuando la europea y estatal conviven y gestionan los bosques manteniéndolos, y aun así nos meten en más justificaciones burocráticas sin sentido» reclama Alfredo Berrocal, ganadero y responsable de sectores ganaderos de Unión de Uniones.