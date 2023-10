Advierten de que el anticipo que está abonando la Junta de Andalucía no corresponde al 70% del total de la ayuda PAC

El secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, ha advertido que el dinero que está llegando a las cuentas de los agricultores y ganaderos no es el anticipo real del 70% de su ayuda PAC , sino que ese porcentaje corresponde sólo a la ayuda básica a la renta y a la ayuda redistributiva, por lo que reclama a la Consejería de Agricultura que informe correctamente de este primer pago parcial y qué es el anticipo que está abonando y que acelere los trámites para abonar también los otros dos conceptos que faltan: los eco-regímenes y las ayudas asociadas.

En este sentido, critica que el pago anticipado de la PAC que está abonando la Junta de Andalucía no es el 70% del total del pago, sino el 70% de tan sólo dos conceptos de un total de cuatro posibles. Una circunstancia que «está causando inquietud entre los agricultores y ganaderos de nuestra región, que comprueban estos días cómo en la mayoría de los casos está llegando a sus cuentas bancarias menos dinero del anticipo cobrado en campañas anteriores por estas fechas».

“NO QUEREMOS CREER QUE SE TRATE DE UNA UTILIZACIÓN POLÍTICA PARA MANTENER LA CONFRONTACIÓN CON EL GOBIERNO DE ESPAÑA”

El secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, advierte que la Junta de Andalucía “no está pagando a los agricultores y ganaderos el total de su anticipo” y «aun así se vende como un logro”.

A su juicio, “debería explicar claramente que se trata de un porcentaje de adelanto correspondiente tan sólo a dos conceptos de pago y, de esta manera, no hubiera generado preocupación en los agricultores y ganaderos, que están comprobando que les llega menos dinero que en campañas anteriores cuando sí que se pagaba el anticipo de todos los conceptos de pago y no como ha pasado este año. No queremos creer que se trate de una utilización política para mantener la confrontación con el Gobierno de España”, afirma.

Por ejemplo, en el caso del olivar que es el cultivo mayoritario de nuestra tierra, UPA Andalucía explica que en el nuevo periodo de la PAC 2023/2027 se cobrará ayudas directas hasta por cuatro conceptos: Ayuda Básica a la Renta (derechos); ayuda complementaria redistributiva; ecorregímenes; y ayuda asociada al olivar con especial dificultad y alto valor medioambiental.

“El pago del anticipo de las ayudas de la PAC por parte de la Junta de Andalucía se va a hacer en esta campaña en dos fases. La primera, que es la que se está realizando en estos días de octubre, en la que se está cobrando el 70% de sólo los DOS primeros conceptos: la ayuda básica a la renta (derechos) y la ayuda redistributiva. Además, en los casos que corresponda, el 70% de la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y agricultoras”, explica Cristóbal Cano.

Y en una segunda fase, que esperan sea cuanto antes, se pagará el anticipo del 70% de los otros dos conceptos: eco-regímenes y ayuda asociada al olivar. Será entonces cuando se incluyan también los pagos excluidos de la primera fase que, tras revisión posterior de oficio, hayan podido entrar en pago. Por tanto, Cristóbal Cano insiste que en estos momentos “el anticipo que está abonando no está llegando el 70% del total, sino sólo el 70% de los dos primeros conceptos de ayuda”.

